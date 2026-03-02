Người phụ nữ tử vong trên đường, camera ghi lại khoảnh khắc đi bộ bị cuốn vào gầm ô tô

Khoảng 13h30 ngày 1/3, một phụ nữ hơn 70 tuổi đi bộ trên vỉa hè đường Nguyễn Trường Tộ (phường Vũng Tàu, TP.HCM). Khi đến trước số nhà 29, người này di chuyển xuống sát lòng đường thì xảy ra va chạm với ô tô mang BKS: 51H-33x.xx đang lưu thông phía sau, theo hướng Trương Công Định - Hoàng Hoa Thám.

Pha va chạm khiến người phụ nữ bị xe cuốn vào gầm, cán qua người và bất tỉnh tại chỗ. Nạn nhân đã không qua khỏi dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Camera an ninh đã ghi lại một phần diễn biến vụ tai nạn.





VietNamNet thông tin Công an phường Vũng Tàu (TP.HCM) hiện đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên.