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Người phụ nữ tử vong tại khách sạn ở Gia Lai, camera ghi nhận gì?

Tiền Lê
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TPO - Người phụ nữ 36 tuổi được phát hiện tử vong tại một khách sạn ở phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai. Qua trích xuất các camera xác định, trước thời điểm gặp nạn, nạn nhân ra khỏi phòng một mình...

Ngày 1/10, Công an phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra làm rõ trường hợp chị N.T.M.H. (SN 1990, trú phường Diên Hồng) tử vong tại một khách sạn trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 30/9, chị H. cùng anh N.N.V. (SN 1989, trú phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) thuê phòng ở tầng 5 của một khách sạn trên đường Sư Vạn Hạnh, phường Diên Hồng.

Đến 0h ngày 1/10, chị H. và anh V. cùng nhau đi nhậu ở một quán vỉa hè trên đường Hùng Vương. Sau khoảng 1 tiếng, cả 2 về căn phòng đã thuê của khách sạn để ngủ.

- Ảnh 1.

Địa điểm xảy ra vụ việc.

Đến khoảng 3h20 sáng cùng ngày, anh V. xuống tầng hầm để xe máy lấy sạc điện thoại thì phát hiện chị H. tử vong. Thi thể nạn nhân nằm trên mặt đất tại ống thông tầng và có vũng máu xung quanh.

Qua trích xuất các camera xác định, trước thời điểm gặp nạn, chị H. ra khỏi phòng một mình, không có dấu hiệu bất thường. Vị trí chị H. ngã ở tầng 5 của khách sạn.

Hiện Công an phường Diên Hồng phối hợp cùng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Gia Lai làm việc với những người liên quan, thu thập các chứng cứ liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

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Gia Lai

phường Diên Hồng

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