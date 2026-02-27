Người phụ nữ tử vong bên đường ray tàu hoả

Trưa 27-2, UBND xã Vĩnh Thuỷ, tỉnh Quảng Trị xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đường sắt khiến một người phụ nữ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn đường sắt xảy ra khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, tại Km 598+300 tuyến đường sắt Bắc- Nam thuộc địa phận thôn Nam Sơn (xã Vĩnh Thủy).

Thi thể người phụ nữ đã được đưa về nhà lo hậu sự. Ảnh: Mai Hương

Tại thời điểm trên, tàu hỏa số hiệu VNR D19E-901 do lái tàu Trương Văn Th. (SN 1992, ngụ xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) điều khiển theo hướng Bắc-Nam, khi tàu đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với bà N.T.L (SN 1958, ngụ thôn 6, xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) - đang đi bộ trên đường tàu. Cú va chạm khiến bà L. tử vong tại chỗ.

Qua làm việc với gia đình nạn nhân, cơ quan chức năng xác định sức khỏe bà L. không ổn định, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Vĩnh Thủy đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc.