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Người phụ nữ trúng độc đắc 26 tỷ đồng sau 25 năm kiên trì mua xổ số

Ngọc Linh
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Trung bình mỗi tuần, người phụ nữ này mua 2 vé số.

Người phụ nữ trúng độc đắc 26 tỷ đồng sau 25 năm kiên trì mua xổ số - Ảnh 1.

Sau khoảng 25 năm đều đặn thử vận may với xổ số 2 lần mỗi tuần, Laurie M., người phụ nữ 62 tuổi sống tại Scarborough, Toronto (Canada), cuối cùng đã nhận được phần thưởng mà có lẽ chính bà cũng không ngờ tới: Giải thưởng trị giá 1 triệu USD (khoảng 26 tỷ đồng).

Laurie trúng giải trong kỳ quay số LOTTO 6/49 ngày 6/5 vừa qua. Theo chia sẻ của Laurie, bà đã duy trì thói quen mua xổ số khoảng 2 lần mỗi tuần trong suốt 25 năm. Với LOTTO 6/49, mỗi lượt chơi có giá 3 USD (khoảng 79.000 đồng). Đây vốn chỉ là một khoản chi nhỏ mà Laurie bỏ ra để thử vận may, nhưng sau hàng chục năm, một trong những tấm vé ấy đã mang đến cho bà phần thưởng khổng lồ.

Tấm vé chiến thắng được Laurie mua tại một hiệu thuốc ở Scarborough. Tuy nhiên, sau khi mua, bà không lập tức kiểm tra kết quả mà cất vé vào túi xách rồi gần như quên mất. Mãi vài ngày sau, khi Laurie nhìn thấy một quảng cáo về xổ số bên ngoài một cửa hàng, bà mới chợt nhớ mình vẫn còn những tấm vé chưa kiểm tra. Người phụ nữ 62 tuổi quyết định mang chúng vào cửa hàng để nhờ nhân viên kiểm tra.

Laurie ban đầu nghĩ rằng mình có thể chỉ giành được một vài lượt chơi miễn phí.

"Khi nhân viên cửa hàng quét tấm vé, tôi nói tôi chỉ nghĩ mình trúng 3 lượt quay miễn phí" - Laurie kể lại.

Thế nhưng phản ứng của nhân viên khiến bà lập tức nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy.

"Nhân viên nhìn tôi và nói: Bà không chỉ trúng ba lượt chơi miễn phí đâu! Đây là vé được giải thưởng trị giá 1 triệu USD (khoảng 26 tỷ đồng). Tôi run lên và trong vài giây, có lẽ tim tôi đã ngừng đập" - Laurie chia sẻ.

Người phụ nữ trúng độc đắc 26 tỷ đồng sau 25 năm kiên trì mua xổ số - Ảnh 2.

Laurie M.

LOTTO 6/49 là một trong những trò chơi xổ số quốc gia được tổ chức tại Canada, với các kỳ quay diễn ra vào thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần. Phần thưởng có thể dao động từ một lượt chơi miễn phí cho đến những giải độc đắc trị giá hàng chục triệu USD.

Trong trường hợp của Laurie, bà giành được giải Gold Ball - Một hạng mục giải thưởng đặc biệt dựa trên một dãy số gồm 10 chữ số được hệ thống máy tính tạo ra trên mỗi tấm vé.

Theo OLG, xác suất một người chơi giành được giải độc đắc 5 triệu USD (khoảng 132 tỷ đồng) ở lượt quay chính của LOTTO 6/49 là khoảng 1/13.983.816. Trong khi đó, xác suất trúng giải Gold Ball phụ thuộc vào số lượng mã số Gold Ball được phát hành trong từng vòng quay.

Giải Gold Ball có mức thưởng cố định 1 triệu USD (khoảng 26 tỷ đồng), nhưng trong một số trường hợp, giá trị giải thưởng có thể tăng lên tới hàng triệu USD.

Với Laurie, khoản tiền này đến sau khoảng một phần tư thế kỷ kiên trì mua xổ số. Suốt nhiều năm, bà vẫn đều đặn mua vé mà không biết rằng một ngày nào đó mình sẽ thực sự trở thành người chiến thắng. Điều đáng nói là nếu không tình cờ nhìn thấy quảng cáo xổ số bên ngoài cửa hàng, có lẽ Laurie vẫn chưa nhớ ra tấm vé đang nằm trong túi xách của mình.

Sau khi nhận được khoản tiền trúng số, Laurie đã nhanh chóng nghĩ đến những điều bà muốn làm trong thời gian tới. Thay vì chỉ tập trung vào những tài sản có giá trị lớn, người phụ nữ 62 tuổi muốn dành tiền cho những trải nghiệm mà trước đây bà chưa có nhiều cơ hội thực hiện. Một trong những kế hoạch đầu tiên của Laurie là thực hiện chuyến đi tới London.

“Tôi đã lên kế hoạch cho một chuyến đi đến London” - Bà nói.

Sau đó, Laurie muốn đến Scotland, nơi từ lâu đã nằm trong danh sách những điểm đến mơ ước của bà. Người phụ nữ này cũng hy vọng có thể khám phá thêm nhiều quốc gia khác ở châu Âu, dành thời gian tìm hiểu những nền văn hóa khác nhau thay vì phải vội vã trở về với công việc.

Khoản tiền 1 triệu USD (khoảng 26 tỷ đồng) cũng mang đến cho Laurie một điều có ý nghĩa không kém những chuyến du lịch: Quyền được nghỉ hưu và tận hưởng cuộc sống theo cách mình muốn.

Trong nhiều năm, công việc khiến bà phải gác lại không ít sở thích cá nhân. Sau khi trúng số, Laurie cho biết bà muốn có thêm thời gian dành cho những hoạt động mà trước đây chưa thể thực hiện thường xuyên, trong đó có việc tham gia các lớp học vẽ.

“Chiến thắng này có nghĩa là tôi có thể nghỉ hưu và cuối cùng tận hưởng những điều nhỏ bé trong cuộc sống” - Laurie chia sẻ.

(Nguồn: The People)

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M.

xổ số

49 ngày

Giải thưởng

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