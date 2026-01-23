Người phụ nữ trẻ nhất được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ

Chương trình CBS Mornings mới đây đã công bố độc quyền danh sách những cá nhân được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ năm 2026. Danh sách năm nay quy tụ nhiều gương mặt có tầm ảnh hưởng sâu rộng, sở hữu những tác phẩm không chỉ thành công về mặt thương mại mà còn góp phần định hình lịch sử âm nhạc đương đại.

Nổi bật nhất trong danh sách là Taylor Swift. Ở tuổi 36, nữ ca sĩ trở thành người phụ nữ trẻ nhất từng được ghi danh tại Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ. Kỷ lục trước đó thuộc về Carole Bayer Sager vào năm 1987, khi cô cũng ở tuổi 43. Điều này tiếp tục đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của Taylor Swift, bên cạnh chuỗi thành tựu đồ sộ mà cô đã xây dựng suốt hơn một thập niên hoạt động.

Taylor Swift trở thành nguời phụ nữ trẻ tuổi nhất được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ

Taylor Swift ký hợp đồng xuất bản âm nhạc đầu tiên khi mới 14 tuổi. Tính đến nay, cô sở hữu 69 ca khúc lọt top 10 Billboard, trong đó có 13 bài đạt vị trí số 1. Album gần nhất của cô, The Life of a Showgirl, cũng lập kỷ lục khi trở thành album được phát trực tuyến nhiều nhất trên Spotify trong một ngày vào năm 2025.

Song song với doanh số vật lý, sức ảnh hưởng của Taylor Swift trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến cũng ở mức áp đảo. Kho tàng âm nhạc của cô đã đạt hàng chục tỷ lượt nghe trên Spotify, với nhiều album như 1989, reputation, Lover hay folklore đều vượt mốc 10 tỷ lượt stream mỗi album. Tổng lượt nghe các sản phẩm âm nhạc của Taylor Swift trên Spotify được ước tính tiến sát 100 tỷ lượt, cho thấy mức độ phủ sóng tuyệt đối của cô trong kỷ nguyên streaming.

Tổng lượt nghe các sản phẩm âm nhạc của Taylor Swift trên Spotify được ước tính tiến sát 100 tỷ lượt

Taylor Swift còn là một trong những nghệ sĩ sở hữu thành tích thương mại đồ sộ bậc nhất lịch sử âm nhạc đương đại. Tính đến cuối năm 2025, cô đã bán ra hơn 100 triệu album tương đương chỉ riêng tại thị trường Mỹ, trở thành nữ nghệ sĩ có số album được chứng nhận cao nhất theo Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Hoa Kỳ (RIAA). Trên bình diện toàn cầu, các ước tính cho thấy tổng doanh số album của Taylor Swift đã vượt 200 triệu bản, đưa cô vào nhóm những nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất mọi thời đại.

Những con số này cho thấy Taylor Swift không chỉ là một nhạc sĩ được vinh danh nhờ năng lực sáng tác, mà còn là một “thế lực” văn hóa - kinh tế. Mỗi sản phẩm âm nhạc đều có khả năng tạo ra tác động lâu dài, vượt khỏi phạm vi giải trí đơn thuần để trở thành hiện tượng toàn cầu. Ngoài ra, các trang thống kê mới đây ghi nhận tổng tài sản hiện giờ của Taylor Swift đã chạm ngưỡng 2,1 tỷ đô (56,7 nghìn tỷ đồng), trở thành nữ ca sĩ giàu nhất thế giới mà không chuyển hướng sang ngành nghề nào khác.

Taylor Swift hiện là nữ ca sĩ giàu nhất thế giới với khối tài sản chạm mốc 56,7 nghìn tỷ đồng

Bên cạnh Taylor Swift, danh sách vinh danh năm 2026 còn ghi nhận nhiều nhạc sĩ và nhà sản xuất đã để lại dấu ấn sâu đậm trong âm nhạc đại chúng suốt nhiều thập kỷ.

Dẫn đầu danh sách là Gene Simmons và Paul Stanley, hai thành viên sáng lập ban nhạc rock huyền thoại KISS vào năm 1973. Cũng góp mặt trong danh sách là Christopher “Tricky” Stewart - nhạc sĩ, nhà sản xuất đứng sau hàng loạt bản hit toàn cầu. Ông là đồng tác giả, đồng sản xuất ca khúc Single Ladies (Put a Ring on It) của Beyoncé, đồng thời ghi dấu ấn lớn trong sự nghiệp với Umbrella của Rihanna vào năm 2007.

Ngoài ra, Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ năm 2026 còn vinh danh Alanis Morissette, Terry Britten và Graham Lyle, Kenny Loggins, Walter Afanasieff. Đây là những tên tuổi gắn liền với các ca khúc đã trở thành ký ức chung của nhiều thế hệ khán giả.