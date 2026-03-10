Người phụ nữ tìm mọi cách trộm mèo dù chủ nhà đã mở cửa: Khoảnh khắc giận "run người"

Đoạn camera an ninh ghi lại cảnh người phụ nữ tìm mọi cách để trộm mèo vào tối muộn ngày 8/6 trên địa bàn phường Tam Hiệp (Đồng Nai) khiến dư luận bức xúc. Theo nội dung đoạn clip thì sự việc xảy ra vào khoảng 22h22' tối 8/3, thời điểm đó, một phụ nữ điều khiến xe máy chạy trên đường thì phát hiện chú mèo đang được xích trước cửa nhà.

Người phụ nữ chủ động tiến lại gần, tháo dây xích rồi đuổi bắt, bế con mèo lên xe. Khi nổ máy, chú mèo đã kịp thời chạy xuống lẩn trốn. Cùng lúc, chủ nhà phát hiện sự việc và đang mở cửa cuốn. Không thể tiếp tục hành vi trộm cắp, người phụ nữ lên xe phóng đi.

Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.





Được biết, người đăng tải clip là anh Nguyễn Hoàng (phường Tam Hiệp, Đồng Nai). Thông tin trên Tri Thức - Znews, anh cho hay thời điểm xảy ra sự việc anh đang ngồi nghỉ trong nhà thì nghe thấy tiếng mèo kêu hoảng loạn, đồng thời nghe tiếng khởi động xe máy.

Anh lập tức nhấn nút mở cửa cuốn và phát hiện một người phụ nữ đang phóng xe chạy. Anh Hoàng nhanh chóng chạy bộ đuổi theo, song không thể theo kịp tốc độ xe máy. Khi kiểm tra lại camera, anh phẫn nộ khi chứng kiến cảnh tượng chú mèo của mình suýt bị trộm mất.

Thông tin thêm, anh Hoàng nghĩ người phụ nữ nhiều khả năng sống gần khu nhà anh vì gần như ngày nào anh cũng để chú mèo nằm trước cửa. Người này đã quan sát, biết thời điểm mèo được xích trước cửa nên đã có sự chuẩn bị từ trước.