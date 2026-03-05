Dược sĩ 9x hút 2 triệu follow trên mạng xã hội: Bí mật đằng sau những clip "gây bão"

Năng lượng tích cực thay đổi mọi người

“Không đẹp nhưng lúc nào cũng nghĩ mình phải đẹp! Nghe chưa?”; “Mai mốt biết có cười được nữa không? Nên hôm nay vẫn phải cười nghe chưa?”… đó là những câu nói quen thuộc trong mỗi clip giải trí của chàng TikToker Mai Trí Thức. Chính năng lượng tích cực của anh đã thu hút lượng lớn sự quan tâm theo dõi của đông đảo người xem.

Xuất phát điểm là một dược sĩ, mỗi ngày Mai Trí Thức luôn dành trọn thời gian để làm việc tại quầy thuốc. Chính thời gian không có khách hàng khiến chàng trai luôn cảm thấy buồn bã. Thức đã dùng điện thoại để quay lại những video đời thường nhằm giúp bản thân giải trí, đồng thời chia sẻ đến người thân yêu.

Và sự duyên dáng, hài hước của chàng trai trẻ đã khiến cư dân mạng bắt đầu thích thú, video liên tục lên xu hướng và nhận về hàng chục triệu view. Cột mốc quan trọng này cũng bước đầu giúp chàng trai trẻ tiếp cận đến với nghề sáng tạo nội dung.

Thức từng chia sẻ cuộc sống của mỗi người đều rất bộn bề, vất vả nên mỗi buổi tối mọi người xem clip của cậu như một cách để thư giãn, giải trí và đây cũng là lý do giải mã vì sao kênh của Thức nhanh chóng được cộng đồng mạng biết đến, lan tỏa mạnh mẽ.

Sự hài hước, lạc quan của Thức (áo trắng) khiến người xem thích thú.

Đặc biệt, điều khiến người thích thú nhất ở Mai Trí Thức là năng lượng tích cực, sự lạc quan, tin tưởng vào bản thân. Thức chia sẻ trong các clip, anh là chàng trai hội tụ tất cả những cái “dở” của thế giới bao gồm gương mặt đủ “góc chết”, lương vỏn vẹn “3 cọc 3 đồng”, nghề nghiệp nhàm chán…

Thế nhưng, trong thế giới của mình, anh luôn là nhân vật chính, sống trọn vẹn với mỗi khoảnh khắc. Vì vậy, nếu ngoài kia có quá áp lực thì mọi người cũng đừng ngần ngại vì đó chỉ là một chương thử thách trong cuốn truyện của mỗi người.

“Đối với mình, sự hạnh phúc, vui vẻ là liều thuốc tốt nhất cho bản thân. Vì vậy, ngày nào còn sống mình luôn mang liều thuốc ấy đến cho tất cả, ít nhất bằng việc khiến họ cười” , Thức nói.

Hành trình từ dược sĩ đến Tiktoker 2 triệu lượt theo dõi

Hiện nay, sau 15 tháng, Mai Trí Thức đạt hơn 2 triệu người theo dõi trên TikTok, đồng thời xây dựng fanpage riêng với 380.000 lượt theo dõi. Có cơ hội bén duyên với công việc sáng tạo nội dung, thế nhưng chàng trai trẻ vẫn giữ nghề dược sĩ làm chủ đạo và chủ yếu làm clip miễn phí để phục vụ nhu cầu giải trí.

Thời gian đầu tiên, thấy Thức quay clip trên mạng xã hội, gia đình anh chỉ xem đây là một thú vui tức thời. Thế nhưng, khi chứng kiến sự nghiêm túc của anh tạo ra kết quả rõ rệt, mọi người luôn ủng hộ. Đặc biệt, vợ anh luôn là người đồng hành và khích lệ trên hành trình sáng tạo nội dung.

Giia đình nhỏ của nam dược sĩ.

Thức chia sẻ bản thân đang cố gắng từng ngày để liên kết và xây dựng một nhóm sáng tạo nội dung hài - nơi các bạn trẻ có thể cùng trao đổi ý tưởng và phát triển. Không dừng lại, Thức còn đang trau dồi kỹ năng diễn xuất, mong mỏi thời gian tới có thể tham gia nhiều sự án phim ngắn.