Người phụ nữ SN 1992 đến Agribank để chuyển khoản 140 triệu đồng cho ‘Mech Lio’: Công an vào cuộc, yêu cầu dừng giao dịch

Vào ngày 19/1 vừa qua, Công an xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn (Agribank) - Chi nhánh Thiệu Hóa để kịp thời phát hiện, ngăn chặn thành công người dân chuẩn bị chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo bằng hình thức “chuyển tiền - nhận quà”.

Cụ thể, sáng 19/1 chị L.T.H (SN 1992 trú tại xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đến Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Thiệu Hoá để chuyển tiền. Trong quá trình giao dịch, khi được nhân viên ngân hàng hỏi thông tin chuyển tiền, chị H. tỏ ra lúng túng và có nhiều biểu hiện bất thường. Từ đây, nhân viên ngân hàng đã điện báo Công an xã Thiệu Hoá để phối hợp xác minh.

Đại diện Công an xã và Agribank chi nhánh Thiệu Hoá tuyên truyền, giải thích cho chị H về phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Qua làm việc, chị H. cho biết khoảng một tuần trước, thông qua facebook chị có quen biết với đối tượng tên là Mech Lio (tự xưng là Việt kiều Anh). Sau một thời gian nói chuyện qua lại, đối tượng đặt vấn đề muốn gửi tài sản từ nước ngoài về cho chị và nhờ chị đứng ra nhận. Do nhẹ dạ nên chị H. đã tin tưởng và đồng ý chuyển cho đối tượng số tiền 140 triệu đồng tiền bảo lãnh để nhận “quà” chuyển từ nước ngoài về.

Sau khi được Công an xã làm việc, nắm bắt cụ thể tình hình và tuyên truyền, giải thích việc “chuyển tiền - nhận quà” từ nước ngoài là một trong những thủ đoạn phổ biến hiện nay của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng, chị H. đã nhận thức và dừng việc chuyển tiền cho đối tượng.

Theo công an địa phương, sự việc một lần nữa là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người, “hãy lao động và làm giàu từ chính đôi bàn tay và sức lao động của mình”, “hãy luôn tỉnh táo khi tham gia mạng xã hội để không trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo”. Khi phát hiện đối tượng nghi vấn hãy báo ngay cơ quan Công an nơi gần nhất để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa