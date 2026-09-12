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Người phụ nữ SN 1978 mang sổ tiết kiệm đến ngân hàng chuyển 50 triệu vào STK ghi trên giấy: Công an chặn đứng giao dịch

Nam An
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Công an xã Gia Lâm kịp thời ngăn chặn người phụ nữ SN 1978 chuyển 50 triệu đồng vào tài khoản do các đối tượng cung cấp sau khi bị dụ dỗ qua hình thức tìm người tâm sự trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngày 8/9, Công an xã Gia Lâm đã kịp thời ngăn chặn một người dân chuyển 50 triệu đồng cho các đối tượng có hành vi lừa đảo thông qua hình thức kết nối, làm quen trên mạng xã hội.

Trước đó, chị N.T.T. (sinh năm 1978) truy cập một trang "kết nối yêu thương" trên mạng xã hội với mong muốn tìm người tâm sự. Sau khi liên hệ, chị T. được các đối tượng hướng dẫn tạo tài khoản đăng nhập và yêu cầu đóng lệ phí để được kết nối với một người nam.

Chị T. tường trình lại nội dung vụ việc tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Tiếp đó, các đối tượng yêu cầu chị T. chuyển khoản 50 triệu đồng để được cung cấp tài khoản phục vụ việc kết nối. Tin tưởng vào những thông tin được đưa ra, chị T. đã mang sổ tiết kiệm trị giá 70 triệu đồng đến ngân hàng, dự định chuyển 50 triệu đồng vào số tài khoản do các đối tượng cung cấp.

Khi đến ngân hàng, chị T. đưa sổ tiết kiệm cùng số tài khoản được ghi sẵn và đề nghị nhân viên thực hiện giao dịch chuyển tiền.

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Gia Lâm đã kịp thời có mặt tại ngân hàng, làm việc với chị T.; đồng thời trấn an, giải thích về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng và làm rõ dấu hiệu lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Qua đó, lực lượng Công an đã kịp thời ngăn chặn việc chị T. chuyển 50 triệu đồng theo yêu cầu của các đối tượng.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia các trang kết nối, làm quen trên mạng xã hội; thận trọng trước những lời mời giới thiệu việc làm hoặc các trường hợp mạo danh cán bộ Công an, ngân hàng, cơ quan thuế... để yêu cầu chuyển tiền.

Người dân tuyệt đối không chuyển tiền cho người không rõ lai lịch hoặc vào các tài khoản được cung cấp từ những nguồn chưa được kiểm chứng. Khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn hoặc yêu cầu có dấu hiệu lừa đảo, cần bình tĩnh, kiểm tra thông tin và thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết.

Tags

công an thành phố Hà Nội

Công an xã Gia Lâm

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