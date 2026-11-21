Nhờ sự cảnh giác của nhân viên Bưu điện xã Đức Lập và sự phối hợp kịp thời của lực lượng Công an, một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt 170 triệu đồng qua mạng xã hội đã được ngăn chặn.

Ngày 17/11/2026, Công an xã Đức Lập tiếp nhận thông tin từ Bưu điện xã về trường hợp bà V.T.P (SN 1969, trú tại xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng) đến làm thủ tục chuyển 170 triệu đồng với biểu hiện lo lắng, bất thường, nghi bị các đối tượng lừa đảo. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã khẩn trương xác minh, mời bà P đến trụ sở làm việc, tuyên truyền và giải thích.

Qua trao đổi, bà P cho biết, khoảng tháng 10/2026, thông qua mạng xã hội Facebook, bà quen biết một người đàn ông tự giới thiệu tên Kpelumi A.K.P, đang sinh sống và làm việc tại Đức. Sau một thời gian nhắn tin, gọi điện tạo dựng lòng tin, người này hứa hẹn sẽ đến Việt Nam thăm và tặng bà nhiều tài sản có giá trị.

Đến đầu tháng 11/2026, một người khác gọi điện cho bà P, tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước, thông báo người bạn ở Đức của bà đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đang bị tạm giữ. Người này yêu cầu bà chuyển 170 triệu đồng để làm thủ tục bảo lãnh.

Do lo lắng và thiếu cảnh giác, bà P đã đến Bưu điện xã Đức Lập để chuyển tiền theo yêu cầu. Nhận thấy những biểu hiện bất thường, nhân viên bưu điện đã kịp thời báo tin cho Công an xã, phối hợp ngăn chặn giao dịch, tránh nguy cơ bà P bị chiếm đoạt số tiền trên.

Cán bộ Công an xã tuyên truyền, giải thích cho bà V.T.P hiểu rõ hành vi lừa đảo của các đối tượng. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Qua vụ việc, Công an xã Đức Lập khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với những người lạ làm quen qua mạng xã hội, đặc biệt là các trường hợp tự xưng đang sinh sống ở nước ngoài, hứa hẹn gửi quà, tặng tiền hoặc yêu cầu hỗ trợ giải quyết các thủ tục pháp lý, tài chính.

Khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn từ người tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước, thông báo người quen liên quan đến vụ việc và yêu cầu chuyển tiền để bảo lãnh, chứng minh tài chính hoặc giải quyết thủ tục, người dân cần bình tĩnh, tuyệt đối không làm theo hướng dẫn; chủ động trao đổi với người thân hoặc liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được xác minh, hỗ trợ.

Đồng thời, Công an xã đề nghị cán bộ, nhân viên các ngân hàng, bưu điện và điểm giao dịch chuyển tiền tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện những trường hợp khách hàng có biểu hiện lo lắng, vội vàng chuyển số tiền lớn bất thường để chủ động cảnh báo, phối hợp với lực lượng Công an ngăn chặn nguy cơ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc cho thấy hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Công an và nhân viên bưu điện trong phát hiện, phòng ngừa tội phạm, góp phần bảo vệ tài sản của người dân và giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Lâm Đồng