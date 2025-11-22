Người phụ nữ Singapore bị phạt hơn 400 triệu đồng vì nuôi 79 con chó trong căn hộ

(Ảnh: Facebook)

Tòa án Singapore xác định người phụ nữ đã nuôi số chó vượt hơn 26 lần giới hạn được quy định là 3 con đối với nhà ở tư nhân. Cơ quan Công viên Quốc gia Singapore (NParks) đánh giá đây là vụ việc chưa từng có về quy mô và mức độ vi phạm.

Tại phiên tòa ngày 19/11, cơ quan công tố cho biết 78 con chó giống poodle và một con Golden đều không có giấy phép tính đến ngày 7/10/2024; trong số này, 71 con chưa được gắn microchip, vi phạm nghiêm trọng quy định bắt buộc đối với vật nuôi tại Singapore.

Bị cáo Julia Nicole Moss, 50 tuổi, nhận tội với nhiều cáo buộc, gồm nuôi chó không phép và nuôi quá số lượng quy định. Nếu không nộp phạt, bà sẽ phải chấp hành án tù 1 tháng, 4 tuần và 24 ngày.

Theo hồ sơ, ngày 7/6/2022, một công ty luật đã thông báo cho Dịch vụ Thú y và Động vật (AVS) về việc phát hiện số lượng lớn chó tại nhà của bà Moss, trong bối cảnh bất động sản đang bị tòa án thu hồi do chồng bà vỡ nợ.

8 ngày sau, NParks tiến hành kiểm tra và phát hiện 65 con chó không phép và chưa gắn microchip. Trong năm 2022, AVS và NParks thực hiện 4 đợt kiểm tra và làm việc với Moss, yêu cầu bà phải gắn microchip toàn bộ số chó. Tuy nhiên, bà liên tục không tuân thủ; thậm chí trong vòng 2 năm, số lượng chó tăng lên 79 con.

Bà Moss bị tòa án tuyên phạt 21.500 SGD (hơn 430 triệu đồng) vì nuôi tới 79 con chó trong căn hộ riêng (Ảnh: CNA)

Trong quá trình điều tra, bà Moss nhiều lần thông báo với NParks rằng gia đình bà dự định chuyển tới Dubai (UAE) và muốn mang theo toàn bộ số chó. Cơ quan công tố cho biết bị cáo liên tục đổ lỗi việc chậm trễ gắn microchip và không tuân thủ quy định do không nhận được tiền từ chồng.

Ngoài các cáo buộc đã nhận tội, bà Moss còn phải đối mặt với tổng cộng 82 tội danh liên quan đến sở hữu động vật, bao gồm không khai báo thay đổi nơi lưu giữ chó và không cung cấp địa chỉ mới cho nhà chức trách.

Toàn bộ 79 con chó của bà Moss hiện đã được tổ chức cứu hộ động vật bàn giao chăm sóc tạm thời và đang trong quá trình tìm chủ mới.

Theo luật Singapore, nuôi hơn 3 con chó tại nhà riêng có thể bị phạt đến 3.800 USD. Vi phạm yêu cầu gắn microchip có thể bị phạt tới 7.600 USD hoặc phạt tù 12 tháng. Người sở hữu chó không phép có thể bị phạt tới 3.800 USD cho mỗi cáo buộc.

(Theo Straits Times, CNA)