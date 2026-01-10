Người phụ nữ Quảng Ninh chuyển khoản thành công 480 triệu đồng rồi báo công an: Người nhận khẳng định không thấy thông báo biến động số dư?

Ngày 6/1 vừa qua, Công an đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời hỗ trợ người dân nhận lại tiền chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, trước đó, Công an đặc khu Vân Đồn tiếp nhận trình báo của chị Đỗ Hồng Nhung về việc chuyển khoản nhầm 480 triệu đồng vào tài khoản của anh Nguyễn Văn Đoàn (trú tại đặc khu Vân Đồn).

Nhận được trình báo, chỉ huy Công an đặc khu đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khẩn trương xác minh, rà soát thông tin từ ngân hàng và liên hệ trực tiếp với anh Nguyễn Văn Đoàn. Qua làm việc, anh Đoàn cho biết không nhận được thông báo biến động số dư nên không biết sự việc. Sau khi được cán bộ Công an giải thích, anh Đoàn đã chủ động phối hợp hoàn tất các thủ tục pháp lý để trả lại toàn bộ số tiền cho chị Nhung.

Nhận lại tài sản, chị Nhung bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới lực lượng Công an đặc khu và anh Nguyễn Văn Đoàn. Sự việc khẳng định tinh thần trách nhiệm, tận tụy “Vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an, đồng thời lan tỏa giá trị trung thực, nghĩa tình trong cộng đồng.

Gia đình anh Nguyễn Văn Đoàn trả lại 480 triệu đồng cho chị Nhung (bên trái). Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Công an đặc khu Vân Đồn khuyến cáo người dân khi nhận được tiền chuyển nhầm từ người lạ vào tài khoản cá nhân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý đúng quy định, đồng thời phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo tinh vi liên quan đến việc chuyển tiền nhầm.

Song song với đó, khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng, người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người thụ hưởng, số tài khoản, số tiền trước khi xác nhận giao dịch.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh