Người phụ nữ phát hiện nhiễm HIV dù chưa từng ngoại tình, nguyên nhân lây bệnh khiến bác sĩ cũng "nặng lòng"

Một bác sĩ người Malaysia đã tiết lộ một câu chuyện đau lòng sau khi nhận được tin nhắn từ một bệnh nhân nữ được chẩn đoán nhiễm HIV, dù vẫn chung thủy với chồng. Sự thật gây sốc là nguồn gốc lây nhiễm bắt nguồn từ việc chồng cô thỉnh thoảng tìm kiếm nhân tình ngoài mối quan hệ vợ chồng.

Tiến sĩ Azra Aziz đã chia sẻ câu chuyện này, cho biết bà vô cùng xúc động khi nhận được tin nhắn từ một người theo dõi thông báo rằng người phụ nữ này đã dương tính với HIV. Người phụ nữ khẳng định chắc chắn rằng mình "chung thủy và chưa bao giờ phản bội", nhưng cuộc sống của bà đã tan vỡ khi chồng bà cũng dương tính với HIV.

Theo trang World of Buzz, người chồng ban đầu phủ nhận, nhưng cuối cùng đã không thể chối cãi bằng chứng và thừa nhận đã tìm kiếm nhân tình bên ngoài. Tuy nhiên, anh ta vẫn cố gắng biện minh cho bản thân bằng một câu nói: "Chỉ một hoặc hai lần thôi, không thường xuyên".

Tiến sĩ Azra đã suy ngẫm về vấn đề này, cho rằng virus không quan tâm bạn quan hệ tình dục bao nhiêu lần, bởi vì chỉ một lần quan hệ không an toàn cũng có thể thay đổi cuộc đời một người mãi mãi. Điều ảnh hưởng đến cảm xúc của phụ nữ nhiều nhất không chỉ là sự tức giận, mà còn là nỗi đau lòng khi người mà họ tin tưởng nhất lại mang đến một nguy cơ nghiêm trọng như vậy cho cuộc sống của họ.

Ngoài việc tiết lộ câu chuyện này, Tiến sĩ Azra cũng nhấn mạnh với những người theo dõi mình rằng ngoại tình, bất kể giới tính, không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn cho người bạn đời đáng tin cậy của bạn.

- Virus không tự quyết định số lần lây truyền.

- Bao cao su không hiệu quả 100%, nhưng hoàn toàn không sử dụng chúng đồng nghĩa với việc bạn đang tự đặt mình vào nguy hiểm.

- Nếu bạn thuộc nhóm nguy cơ, bạn nên đi xét nghiệm máu ngay lập tức để có thể bắt đầu quá trình điều trị.

Tiến sĩ Azra kết luận rằng sự trung thực là tấm khiên bảo vệ tốt nhất trong hôn nhân và tình yêu, và nếu ai đó phạm sai lầm, việc giữ bí mật có thể là cách tàn nhẫn nhất để làm tổn thương người mình yêu thương.