Người phụ nữ phát hiện nhiễm HIV dù chưa từng ngoại tình, nguyên nhân lây bệnh khiến bác sĩ cũng "nặng lòng"

Mỹ Diệu |

Một bác sĩ người Malaysia đã tiết lộ trường hợp một bệnh nhân nữ nhiễm HIV dù vẫn chung thủy với chồng, nguyên nhân gây bệnh khiến ai cũng bất ngờ.

Một bác sĩ người Malaysia đã tiết lộ một câu chuyện đau lòng sau khi nhận được tin nhắn từ một bệnh nhân nữ được chẩn đoán nhiễm HIV, dù vẫn chung thủy với chồng. Sự thật gây sốc là nguồn gốc lây nhiễm bắt nguồn từ việc chồng cô thỉnh thoảng tìm kiếm nhân tình ngoài mối quan hệ vợ chồng.

Tiến sĩ Azra Aziz đã chia sẻ câu chuyện này, cho biết bà vô cùng xúc động khi nhận được tin nhắn từ một người theo dõi thông báo rằng người phụ nữ này đã dương tính với HIV. Người phụ nữ khẳng định chắc chắn rằng mình "chung thủy và chưa bao giờ phản bội", nhưng cuộc sống của bà đã tan vỡ khi chồng bà cũng dương tính với HIV.

Theo trang World of Buzz, người chồng ban đầu phủ nhận, nhưng cuối cùng đã không thể chối cãi bằng chứng và thừa nhận đã tìm kiếm nhân tình bên ngoài. Tuy nhiên, anh ta vẫn cố gắng biện minh cho bản thân bằng một câu nói: "Chỉ một hoặc hai lần thôi, không thường xuyên".

Tiến sĩ Azra đã suy ngẫm về vấn đề này, cho rằng virus không quan tâm bạn quan hệ tình dục bao nhiêu lần, bởi vì chỉ một lần quan hệ không an toàn cũng có thể thay đổi cuộc đời một người mãi mãi. Điều ảnh hưởng đến cảm xúc của phụ nữ nhiều nhất không chỉ là sự tức giận, mà còn là nỗi đau lòng khi người mà họ tin tưởng nhất lại mang đến một nguy cơ nghiêm trọng như vậy cho cuộc sống của họ.

Ngoài việc tiết lộ câu chuyện này, Tiến sĩ Azra cũng nhấn mạnh với những người theo dõi mình rằng ngoại tình, bất kể giới tính, không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn cho người bạn đời đáng tin cậy của bạn.

- Virus không tự quyết định số lần lây truyền.

- Bao cao su không hiệu quả 100%, nhưng hoàn toàn không sử dụng chúng đồng nghĩa với việc bạn đang tự đặt mình vào nguy hiểm.

- Nếu bạn thuộc nhóm nguy cơ, bạn nên đi xét nghiệm máu ngay lập tức để có thể bắt đầu quá trình điều trị.

Tiến sĩ Azra kết luận rằng sự trung thực là tấm khiên bảo vệ tốt nhất trong hôn nhân và tình yêu, và nếu ai đó phạm sai lầm, việc giữ bí mật có thể là cách tàn nhẫn nhất để làm tổn thương người mình yêu thương.

Người dân báo thấy sinh vật giống cá sấu giữa đầm lầy ở TP.HCM, chuyên gia nhìn kỹ liền nói: Đây là loài trong Sách đỏ
Vụ người phụ nữ đánh hai nữ nhân viên gác tàu nhập viện: "Nạn nhân bị lôi vào góc khuất camera ghi hình"?

Vụ người phụ nữ đánh hai nữ nhân viên gác tàu nhập viện: "Nạn nhân bị lôi vào góc khuất camera ghi hình"?

01:19
Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

01:39
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

01:37
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

00:47
