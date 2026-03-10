HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người phụ nữ ở TPHCM trả lại 50 triệu đồng nhặt được

Anh Vũ |

Nhặt được cọc tiền 50 triệu đồng, chị Huỳnh Thị Thu Trang đã liên hệ với công an phường Tân Mỹ nhờ trả lại cho người đánh rơi.

Ngày 10-3, thông tin từ Công an phường Tân Mỹ, TPHCM cho biết chị Huỳnh Thị Thu Trang (ngụ phường Tân Mỹ) đã trả lại 50 triệu đồng nhặt được cho anh Nguyễn Hoài Châu.

- Ảnh 1.

Chị Huỳnh Thị Thu Trang trao trả lại tài sản cho anh Nguyễn Hoài Châu.

Vào chiều 9-3, chị Trang đang đi trên đường về nhà ở phường Tân Mỹ thì nhặt được chiếc túi. Kiểm tra, chị phát hiện cọc tiền mới mệnh giá 500.000 đồng, tổng cộng 50 triệu đồng. Lập tức chị mang đến Công an phường Tân Mỹ nhờ trả lại.

Nhận lại tiền, anh Châu đã cảm ơn hành động đẹp của chị Trang. Anh cho biết số tiền là mồ hôi nước mắt, là cả tháng ngày vất vả làm ăn để lo cho gia đình, cho con cái. "Mất nó, em như mất đi hy vọng…" - anh Châu nói nghẹn ngào.

Công an phường Tân Mỹ đã biểu dương tinh thần "nhặt được của rơi, trả người đánh mất" của chị Trang.

Phơi bày sự thật vụ tố nhân viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn không cho khách xin nước nóng pha sữa cho con
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại