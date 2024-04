Người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa gần 1 tỷ đồng vì nhờ 'chồng online' dạy đầu tư chứng khoán

Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua, đã có nhiều trường hợp khi tham gia hẹn hò online đã bị dụ dỗ đầu tư tài chính rồi bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng, có trường hợp lên tới hàng tỷ đồng.

Thủ đoạn của các đối tượng là tìm "con mồi" thông qua các ứng dụng hẹn hò trực tuyến được nhiều người sử dụng như Tinder, EzMatch, Litmatch, Hullo,... và tạo các tài khoản với thông tin giả mạo. Những kẻ lừa đảo sẽ tìm cách làm quen với những "con mồi tiềm năng". Sau khi kết bạn và tạo được mức độ tin tưởng, các đối tượng sẽ chuyển cuộc trò chuyện sang chủ đề tài chính, khuyến khích nạn nhân tham gia vào đầu tư tài chính đầy hấp dẫn. Thậm chí, đối tượng còn cho nạn nhân vào tài khoản của đối tượng để nạn nhân nhìn thấy lợi nhuận và tự đề nghị cùng tham gia đầu tư.

Mới đây, chị T (trú tại Hà Đông, Hà Nội) có tham gia hẹn hò online và được một đối tượng nhắn tin, xưng hô là vợ chồng. Đối tượng đã nhờ chị T đăng nhập tài khoản của đối tượng trên trang web: http://mexcglobali66.com để giao dịch mua chứng khoán để kiếm lợi nhuận. Qua vài ngày đăng nhập, nhận thấy khoản lợi nhuận thu được cao, chị T đã nhờ "chồng" dạy đăng ký để giao dịch mua chứng khoán. Chị T đã chuyển 914 triệu đồng tham gia đầu tư nhưng sau đó số tiền này đã bị chiếm đoạt.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác khi tham gia các ứng dụng hẹn hò online, lời mời kết bạn từ các đối tượng lạ trên các mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò online. Cẩn trọng khi tham gia ứng dụng, trang web đầu tư tài chính online có nhiều rủi ro. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ cơ quan Công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định.