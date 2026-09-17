Người phụ nữ nhận hơn 1 tỷ đồng để tổ chức việc mang thai hộ

Nắm bắt nhu cầu khó có con của cặp vợ chồng ở TP Hà Nội, một người phụ nữ trú tại Tỉnh Lâm Đồng đã nhận đứng ra làm đầu mối tổ chức việc mang thai hộ với mức chi phí trọn gói 1,25 tỷ đồng. Người này cam kết sau khi sinh sẽ giao con và cung cấp kết quả xét nghiệm ADN xác định quan hệ huyết thống.

Ngày 17/9, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Cẩm Vân về hành vi "Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại".

Theo kết quả điều tra, do gặp khó khăn về đường con cái, bà N.T.T.L và ông N.V.Q, trú tại TP Hà Nội, đã tìm người mang thai hộ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Đầu năm 2025, bà L. liên hệ với Vũ Thị Cẩm Vân (trú tỉnh Lâm Đồng), là người quen từng gặp tại một phòng khám sản trước đó.

Lúc này, Vân nhận đứng ra làm đầu mối trọn gói với giá 1,25 tỷ đồng, cam kết sau khi người mang thai hộ sinh sẽ giao con kèm kết quả xét nghiệm ADN cho vợ chồng bà L.

Sau đó, Vân thông qua mạng xã hội Facebook thỏa thuận chi 300 triệu đồng cho V.T.T. (trú tại Ninh Bình) để người phụ nữ này thực hiện cấy phôi, mang thai hộ.

Quá trình giao, nhận tinh trùng, vận chuyển mẫu được thực hiện thông qua những người trung gian tại khu vực bệnh viện hỗ trợ sinh sản ở TP Hà Nội nhằm hạn chế việc các bên trực tiếp tiếp xúc và che giấu hành vi.

Gia đình bà L. đã nhiều lần chuyển cho Vân tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Sau khi thanh toán hơn 146 triệu đồng chi phí y tế, chuyển 129 triệu đồng cho V.T.T. và chi trả một số khoản liên quan đến môi giới, Vân đã sử dụng số tiền còn lại vào mục đích cá nhân.

Ngày 25/2/2026, khi V.T.T. chuyển dạ, Vân đưa T. đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để sinh. Tại đây, T. sinh đôi, gồm 1 trai và 1 gái. Để hợp thức hóa việc sinh con cho vợ chồng bà L., Vân đã khai báo thông tin không đúng sự thật, mạo danh sản phụ là bà L. nhằm làm thủ tục liên quan đến giấy chứng sinh.

Trong quá trình tiếp nhận và làm thủ tục, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên phát hiện những dấu hiệu bất thường nên đã cung cấp thông tin cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk để xác minh.

Trên cơ sở kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Cẩm Vân về hành vi “Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại”.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn phát hiện trong hồ sơ y tế phục vụ việc cấy phôi trước đó có sử dụng giấy chứng nhận kết hôn giả của V.T.T.