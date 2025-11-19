Mới đây, một câu chuyện về gia đình người phụ nữ họ Trần đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đất nước tỷ dân. Cụ thể, 12 năm trước, mẹ của cô Trần vô tình bị ngã và bị thương cột sống, dẫn đến liệt. Lúc này, nhà máy của em trai cô Trần đang trong giai đoạn căng thẳng về kinh doanh. Vì vậy, toàn bộ trách nhiệm chăm sóc người mẹ bị liệt được đặt lên vai cô Trần.

Cô Trần lập tức đồng ý, đưa mẹ về nhà mình để tiện chăm sóc. Vì mẹ luôn cần có người bên cạnh nên cô Trần quyết định nghỉ việc. Chồng cô trăn trở: “Công việc của em đang ổn định, có cơ hội thăng tiến. Sao chúng ta không thuê người chăm sóc mẹ?”. Thế nhưng người phụ nữ từ chối vì cho rằng không ai đối xử tốt với mẹ bằng người thân trong gia đình.

Mỗi ngày, cô Trần đều đặn chuẩn bị những bữa ăn dinh dưỡng và đưa mẹ đi dạo khi thời tiết đẹp. Dù mẹ nhiều lần nổi giận vô cớ, người phụ nữ vẫn kiên nhẫn với bà. Em trai cô Trần bận rộn nên gửi tiền đều đặn hàng tháng và về nhà thăm mẹ vào những ngày lễ.

Đầu năm 2025, mẹ cô Trần qua đời. Khi đang sắp xếp đồ đạc của người quá cố, người phụ nữ phát hiện một bản di chúc nêu rõ toàn bộ tài sản nhà đất mẹ sẽ để lại cho con trai. “Mẹ quá thiên vị. Chúng ta đã hy sinh bao năm qua mà không nhận được gì. Em nên nói chuyện với em trai về việc này”, chồng cô Trần tức giận.

Thế nhưng người phụ nữ vẫn bình tĩnh đáp: “Em biết ngay từ đầu và sẽ không phản đối việc này vì tài sản thừa kế chưa bao giờ là của em. Em không phải con ruột của mẹ”. Lúc này, cô Trần mới hé lộ việc bản thân vốn là trẻ mồ côi, được gia đình họ Trần nhận nuôi. Dù nhà họ Trần cũng không khá giả nhưng cô chưa bao giờ bị thiệt thòi so với em trai.

Khi cả hai chị em nhận được thư nhập học đại học, mẹ cô đã vay mượn người thân nhưng chỉ đủ để đóng học phí cho một người. Cuối cùng, bà quyết định đóng tiền cho cô và khuyên em trai chấp nhận học muộn một năm. Cô Trần cho rằng bản thân không bao giờ đền đáp được lòng tốt này và không có số tiền nào mua lại được cơ hội học tập đó.

Một tháng sau, em trai cô Trần đến nhà cô và trao cho chị gái một hộp quà. Bên trong là một cuốn sổ tiết kiệm cùng một dòng chữ viết tay nguệch ngoạc: “Con gái yêu quý của mẹ, những năm qua con đã chịu đựng quá nhiều rồi. Mẹ rất hạnh phúc khi được làm mẹ của con”. Không những vậy, em trai cô Trần còn tặng gia đình chị gái thêm giấy chứng nhận quyền sở hữu một căn hộ để cảm ơn sự hy sinh của người phụ nữ suốt thời gian qua.

Câu chuyện cảm động được con gái cô Trần tiết lộ, khiến không ít người rơi nước mắt, nhận được nhiều bình luận khen ngợi của cư dân mạng.

“Giữa vô vàn trường hợp tranh chấp tài sản giữa các thành viên gia đình, đây là câu chuyện khiến tôi hiểu thế nào là tình cảm gia đình ấm áp thực sự. Bắt đầu từ sự quan tâm của người mẹ cho đứa trẻ bị bỏ rơi, đến hành động hiếu thảo của người con gái và cả sự trung thực của người con trai. Dù không có chung huyết thống, mỗi người đều đưa ra những lựa chọn chân thành tốt cho đối phương. Thật cảm động khi được chứng kiến sự cho đi không màng lợi ích giữa họ”, một bình luận của tài khoản Lý Phong nhận được nhiều lượt tương tác.