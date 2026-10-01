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Người phụ nữ nghi rơi từ tầng 5 tử vong sau khi thuê phòng khách sạn cùng 1 người đàn ông

Minh Tuệ
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Thuê phòng cùng một người đàn ông tại khách sạn ở phường Diên Hồng, chị H. bất ngờ được phát hiện đã tử vong dưới sân. Hình ảnh camera bước đầu ghi nhận nạn nhân đã đi ra khỏi phòng một mình trước khi xảy ra sự việc nghi rơi từ tầng 5.

Ngày 1/10, Công an phường Diên Hồng đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai điều tra vụ 1 người phụ nữ tử vong nghi rơi từ tầng 5 khách sạn trên địa bàn.

- Ảnh 1.

Hiện trường sự việc (Ảnh: CACC)

Trước đó, ngày 30/9, chị N.T.M.H. (36 tuổi, trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) cùng ông N.N.V. thuê phòng ở tầng 5 của một khách sạn trên đường Sư Vạn Hạnh (phường Diên Hồng).

Khoảng 0h ngày 1/10, chị H. và ông V. cùng nhau đi nhậu ở một quán vỉa hè và quay trở lại phòng lúc 1h.

Đến khoảng 3h20, ông V. xuống tầng hầm để xe máy lấy sạc điện thoại thì phát hiện chị H. đã tử vong nằm trên mặt đất, có vệt máu.

Qua trích xuất camera ghi nhận, trước thời điểm gặp nạn, chị H. đã ra khỏi phòng một mình, vị trí chị ngã từ tầng 5 của khách sạn.

Tags

Gia Lai

phường Diên Hồng

khách sạn

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