Người phụ nữ mua thỏi vàng 100g rồi ký gửi tại quầy, 11 năm sau quay lại thì chủ tiệm từ chối: "Tôi trả chị 123 triệu với phiếu mua hàng được không?"

Dịch vụ mua vàng, ký gửi tại quầy

Ngày 31/12/2021, khi đi mua sắm tại trung tâm thương mại Ngân Thái (thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc), bà Nhan đã mua 1 chiếc vòng tay vàng tại quầy trang sức thương hiệu Trung Quốc Hoàng Kim. Dưới lời chào mời của nhân viên, bà còn chi 33.350 NDT (khoảng 123 triệu đồng) mua 1 thỏi vàng 9999 nặng 100 gram. Sau đó bà làm thủ tục kí gửi tại quầy và bản thỏa thuận rút khi cần.

Theo chia sẻ, thời điểm đó nhân viên chỉ yêu cầu bà cung cấp CCCD, số điện thoại, địa chỉ nhà. Khi rút vàng thì mang theo CCCD và nộp một khoản phí dịch vụ là có thể nhận lại.

“Lúc đó tôi mua vàng là để dành cho ngày cưới của con nên chưa từng đến lấy”, bà Nhan chia sẻ.

Ảnh minh họa

Giấy chứng nhận giao dịch mà bà Nhan cung cấp cho thấy phần ghi chú ghi rõ: “Tiền đã thanh toán đầy đủ, vàng được gửi tại quầy, khi nhận hàng khách xuất trình CCCD để lấy.”

Năm 2021, bà Nhan từng quay lại quầy để lấy vàng. Tuy nhiên lại được nhân viên thông báo “hiện đang có sự cố nên chưa thể rút”.

“Lúc ấy tôi cũng không để ý lý do cụ thể. Cứ đinh ninh Ngân Thái là trung tâm thương mại uy tín nên không cần lo lắng.” bà Nhan cho biết.

Qua 1 năm sau, tối 28/4/2022, bà Nhan quay lại đúng vị trí để hỏi về việc rút vàng thì được trả lời rằng “quầy này chưa từng có dịch vụ ký gửi như vậy”,.

Ngay ngày hôm sau, bà mang theo giấy chứng nhận giao dịch trở lại quầy để yêu cầu lấy thỏi vàng. Lúc này, nhân viên mới nói rằng chủ quầy đã thay đổi, lấy thương hiện mới “Hoàng Kim” và không có dịch vụ đó, đồng thời hướng dẫn bà liên hệ với quầy dịch vụ của trung tâm Ngân Thái để giải quyết.

Ai là người chịu trách nhiệm

Ngày 12/5/2022, khi lần nữa quay lại trung tâm thương mại. Nhân viên tại quầy cho biết sau khi trao đổi với chủ hiện tại thì quầy này thật sự chưa từng triển khai dịch vụ ký gửi. Trường hợp của bà Nhan là vấn đề từ chủ cũ, họ không chịu trách nhiệm.

Người phụ trách tại quầy dịch vụ của trung tâm Ngân Thái cho biết, họ đã liên lạc với ông Triệu – chủ quầy cũ của quầy “Trung Quốc Hoàng Kim”. Ban đầu ông khẳng định thỏi vàng bà Nhan kí gửi đã được rút, sau đó lại nói không tìm thấy phiếu giao dịch gốc. Qua nhiều lượt trao đổi, ông đồng ý hoàn trả cho bà số tiền mua vàng ban đầu là 33.350 NDT. Riêng phần chênh lệch do vàng tăng giá, tính theo giá ngày 12/5/2022, trung tâm thương mại sẽ bồi thường cho bà Nhan bằng thẻ tích điểm Ngân Thái trị giá 11.475 NDT (khoảng 42 triệu đồng).

Nhưng bà Nhan khẳng định yêu cầu của mình là hoặc được nhận lại thỏi vàng 100 gram, hoặc được thanh toán bằng tiền mặt tương ứng với giá vàng hiện tại. Bà không chấp nhận việc phần chênh lệch được bồi thường bằng thẻ tích điểm.

Về vấn đề này, đại diện quầy dịch vụ Ngân Thái cho biết họ hiểu yêu cầu của bà Nhan, song hiện tại chỉ có thể xin bồi thường bằng thẻ tích điểm. Họ sẽ tiếp tục tìm cách đáp ứng yêu cầu của bà. Số tiền 33.350 NDT do ông Triệu hoàn trả sẽ được trung tâm thương mại đứng ra thu và bồi hoàn cùng khoản bồi thường nói trên cho bà Nhan.

Ảnh minh họa

Luật sư: Quầy vàng từ chối giao vàng cho khách là hành vi vi phạm hợp đồng

Việc quầy “Hoàng Kim” lấy lý do thay đổi chủ để từ chối giao lại thỏi vàng cho bà Nhan liệu có hợp lý?

Ông Trác Dữ La – Phó giám đốc Công ty Luật Lục Hòa (chi nhánh Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang) cho rằng: bà Nhan đã mua vàng và ký gửi tại quầy “Hoàng Kim” trong trung tâm thương Ngân Thái, có chứng từ giao dịch rõ ràng. Do đó, quan hệ hợp đồng đã được xác lập. Việc quầy viện cớ đổi chủ để không thực hiện hợp đồng là hành vi vi phạm, phải chịu trách nhiệm bồi thường. Dù chủ quầy hay đại lý có thay đổi, thương hiệu “Hoàng Kim” vẫn phải gánh trách nhiệm liên quan.

Ngoài ra, theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Trung Quốc, ngoài quầy vàng, trung tâm thương mại Ngân Thái cũng có trách nhiệm liên đới. Nếu cả hai bên đều từ chối hỗ trợ và bồi thường, bà Nhan có quyền khởi kiện, yêu cầu tòa án đưa cả thương hiệu và trung tâm thương mại vào vụ án với tư cách đồng bị đơn.

Theo Baidu