Bà Trần ở Quý Dương, Trung Quốc mua một chiếc nhẫn vàng với giá 3.156 NDT (hơn 10,8 triệu đồng) tại một cửa hàng trang sức có tiếng ở địa phương. Thế nhưng chỉ 10 ngày sau, bà phát hiện một phần của chiếc nhẫn chuyển thành màu bạc. Cho rằng nhẫn có vấn đề về chất lượng, có thể là vàng giả, người phụ nữ này đã trở lại tiệm trang sức để giải quyết.



Vị khách họ Trần

Chủ cửa hàng khẳng định nếu bà Trần nghi ngờ về chất lượng nhẫn, họ có thể đem đi thẩm định còn trước nay họ đều cam kết bán vàng thật. Phía cửa hàng giải thích sự đổi màu của chiếc nhẫn có thể do phản ứng hoá học sau khi tiếp xúc với thứ gì đó chứa chì hoặc thuỷ ngân. Khi bà Trần cho biết đã từng đeo nhẫn đi suối nước nóng, chủ cửa hàng nói: “Như vậy rất có thể là do suối nước nóng có chứa thuỷ ngân, nếu như vậy chúng tôi sẽ không hoàn tiền hay bồi thường trong trường hợp này”.

Tuy nhiên bà Trần không chấp nhận nhận định từ phía chủ cửa hàng vì bà cho rằng nếu xảy ra phản ứng hóa học thì toàn bộ chiếc nhẫn phải đổi màu chứ không phải một phần. “Tôi mua nhẫn về không phải để cất mà đổ lỗi do tôi đeo nó làm việc này việc kia. Chắc chắn nhẫn của các anh kém chất lượng”, vị khách tức giận nói.

Bà Trần không đồng ý với lời giải thích từ cửa hàng vàng

Sau đó 2 bên không đạt được thoả thuận nên bà Trần tuyên bố sẽ khiếu nại lên các cơ quan liên quan để bảo vệ quyền và lợi ích của mình. Vụ việc ngay lập tức gây ra cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội đất nước tỷ dân.

“Tôi thường xuyên đến suối nước nóng nhưng nhẫn vàng trên tay chưa bao giờ bị biến đổi màu, nên chắc chắn nhẫn của cửa hàng này có vấn đề”, một tài khoản để lại bình và nhận được sự ủng hộ lớn.

Thế nhưng cũng có người dẫn lại tin tức về tranh cãi ở một số tiệm vàng ở Trung Quốc trước đây xoay quanh vấn đề vàng đổi màu. Năm 2021, một người phụ nữ họ Lương mua nhẫn vàng cho mẹ với giá 3.000 NDT (hơn 10 triệu đồng) và cũng phát hiện một phần chiếc nhẫn sau thời gian sử dụng bị “bạc” đi. Cô cho biết mẹ mình đã nghỉ hưu, chỉ ở nhà làm việc nhẹ nhàng nên không có chuyện nhẫn bị trầy xước, hư hại do môi trường xung quanh.

Nhẫn bị đổi màu của cô Lương

Nhân viên cửa hàng này khẳng định nhẫn cô Lương mua là vàng nguyên chất và đây là lần đầu tiên họ gặp phải tình trạng này. Quản lý cửa hàng nói vàng có thể phản ứng với hóa chất dẫn đến biến đổi màu, điều này có thể khắc phục được. Phía cửa hàng mời chuyên gia thẩm định vàng và đưa ra cả phương án đổi sang chiếc nhẫn mới nhưng mẹ con cô Lương vẫn quyết định chỉ đánh bóng chiếc nhẫn cũ.

Từ câu chuyện cô Lương, một số cư dân mạng cho rằng có thể nhẫn cô Trần mua là vàng thật nhưng do cách xử lý vấn đề và chăm sóc khách hàng không hợp lý dẫn đến việc khách phản ứng tiêu cực. Ngoài ra việc các tiệm vàng lưu ý khách bảo quản vàng cũng cần thiết để tránh những tranh cãi sau này.

Cô Lương và mẹ đồng ý với phương án để tiệm vàng đánh bóng lại nhẫn vàng

Trên thực tế, trong một số trường hợp vàng có thể bị xỉn màu do môi trường tiếp xúc có nhiều lưu huỳnh, người đeo vàng ra nhiều mồ hôi cũng có thể khiến vàng chuyển màu do trong mồ hôi có chứa lưu huỳnh. Đặc biệt người dùng nên tránh để vàng cọ xát, va đập hoặc tiếp xúc với hóa chất, mỹ phẩm như nước hoa, keo xịt tóc, thuốc tẩy chứa clo - “kẻ thù” số 1 của trang sức. Hãy kiểm tra và vệ sinh, có thể bảo hành định kỳ để đảm bảo vàng luôn trong trạng thái tốt nhất, nếu có ý định bán lại sẽ không bị mất giá do hư hại.

Theo Toutiao