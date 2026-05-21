Người phụ nữ mang thai hộ 11 lần trong 15 năm nhưng vẫn chưa muốn dừng lại: "Tôi muốn trở thành mẹ mang thai hộ nhiều nhất thế giới"

Một phụ nữ 39 tuổi tại Anh đang thu hút sự chú ý khi tiết lộ bản thân đã mang thai 11 lần trong vòng 15 năm và vẫn chưa có ý định dừng lại. Điều đặc biệt là phần lớn những lần mang thai này đều nhằm giúp các gia đình hiếm muộn có con thông qua hình thức mang thai hộ.

Theo truyền thông Anh, Becky Harris hiện đang mang thai ở tháng thứ hai cho một cặp đôi sống tại Dorset. Em bé dự kiến chào đời vào tháng 12 tới và sẽ là đứa trẻ thứ 11 mà cô mang nặng đẻ đau.

Becky cho biết cô muốn trở thành người mẹ mang thai hộ nhiều nhất thế giới.

“Cho đến nay tôi đã sinh 8 em bé theo diện mang thai hộ và có 3 con trai ruột của riêng mình. Tôi vẫn chưa có ý định dừng lại”, Becky chia sẻ.

Người phụ nữ 39 tuổi khẳng định sức khỏe của mình vẫn rất tốt và khả năng sinh sản gần như chưa hề suy giảm.

Tôi hạnh phúc khi có thể giúp các gia đình có con

Becky bắt đầu hành trình mang thai hộ sau khi ly hôn chồng cũ vào năm 2011. Trước đó, cô từng biết đến hình thức này thông qua chị dâu của mình, người cũng từng mang thai hộ cho một cặp vợ chồng hiếm muộn.

Sau khi đăng thông tin trên diễn đàn dành cho các gia đình có nhu cầu mang thai hộ, Becky đã nhận lời giúp đỡ cặp đôi đầu tiên.

“Khi trao em bé cho bố mẹ ruột của bé, tôi đã bật khóc. Nhưng cũng ngay lúc đó, tôi biết mình sẽ tiếp tục làm công việc này”, cô kể lại.

Trong nhiều năm qua, Becky đã hỗ trợ tổng cộng 7 gia đình có con và vẫn giữ liên lạc với họ. Vào các dịp sinh nhật hay Giáng sinh, cô thường nhận được hình ảnh cập nhật của những đứa trẻ mà mình từng mang thai hộ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với lựa chọn của Becky. Cô cho biết từng bị nhân viên y tế nhận xét là “nghiện mang thai”.

“Họ nói tôi cần được giúp đỡ tâm lý, nhưng tôi không nghĩ như vậy. Tôi chỉ đơn giản cảm thấy hạnh phúc khi có thể giúp các gia đình có con”, Becky nói.

Muốn lập kỷ lục thế giới

Hiện người được cho là mẹ mang thai hộ nhiều nhất thế giới là Carole Horlock, 59 tuổi, sống tại Anh. Người phụ nữ này đã sinh tổng cộng 15 người con, trong đó có 13 em bé là mang thai hộ.

Becky cho biết cô rất ngưỡng mộ Carole nhưng cũng hài hước tuyên bố muốn “giành vương miện” trong tương lai.

“Sau khi sinh em bé lần này, tôi chỉ còn cách kỷ lục 4 lần mang thai nữa thôi” , cô nói.

Người phụ nữ 39 tuổi cũng tiết lộ đang cân nhắc liên hệ với Guinness Thế giới để được công nhận là người mang thai hộ nhiều nhất dưới 40 tuổi.

Dù vậy, Becky khẳng định mục tiêu lớn nhất của cô không phải là kỷ lục.

“Điều khiến tôi tiếp tục là cảm giác mình đã góp phần tạo nên những gia đình hạnh phúc” , cô chia sẻ.

Nguồn: The Sun