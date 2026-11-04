Người phụ nữ mang thai bị ô tô chèn ép, tông ngã: Nữ tài xế phi lên, hỏi "nhìn cái gì?"

Theo lời nạn nhân chia sẻ, sau sự việc, nữ tài xế ô tô đã gọi điện, tới bệnh viện để hỏi thăm sức khỏe của chị.

Những thông tin, diễn biến mới nhất xung quanh vụ nữ tài xế ô tô chèn ép, tông phụ nữ mang bầu trên đường Hoàng Liên (phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) vào ngày 1/11, vẫn đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.

Mới nhất, chị P.T.T. (SN 1990, ở phường Cam Đường, Lào Cai) - người phụ nữ mang bầu bị nữ tài xế ô tô chèn ép, tông ngã, đã có những chia sẻ về tình trạng sức khỏe trên Dân Trí. Chị T. cho biết mình rất lo lắng cho em bé trong bụng và đang phải nằm điều trị tại bệnh viện Sản Nhi Lào Cai. Hiện sức khỏe của chị và thai nhi vẫn chưa ổn định.

Theo lời kể của chị T. trên Dân Trí, khoảng 14h50 ngày 1/11, chị điều khiển xe máy di chuyển trên đường Hoàng Liên thì suýt xảy ra va chạm giao thông với ô tô con do một nữ tài xế điều khiển. Thời điểm đó, ô tô con đang đỗ trên đường bất ngờ rẽ ra đường chính nhưng không xi nhan, suýt đâm trúng chị. Sau đó, chị T. có nhìn tài xế ô tô một cái rồi lái xe di chuyển tiếp.

Tuy nhiên sự việc không dừng lại, theo lời chị T., sau đó nữ tài xế ô tô bất ngờ lao lên và liên tục chèn ép chị cả một quãng đường dài. Khi tới trước một cửa hàng sửa chữa điện thoại gần ngã tư đèn đỏ, nữ tài xế ô tô đã ép chị T. dừng hẳn, rồi 2 bên xảy ra tranh cãi. Nữ tài xế đã phi ô tô lên và hỏi chị T. nhìn cái gì? Sau đó hai bên phát sinh lời qua tiếng lại.

Chị T. thông tin thêm, sau sự việc, nữ tài xế ô tô đã gọi điện, tới bệnh viện để hỏi thăm sức khỏe của chị.

Một phần diễn biến khiến dư luận bức xúc. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn camera an ninh ghi lại vụ va chạm trên đường giữa hai người đi ô tô và một người phụ nữ chạy xe máy. Từ nội dung clip có thể thấy, tài xế ô tô con liên tục có hành vi chèn ép, buộc người này phải di chuyển lên khu vực vỉa hè để tránh va chạm. Sau đó đôi bên xảy ra tranh cãi. Một lúc sau, người điều khiển xe máy lao lên vỉa hè di chuyển tiếp.

Tuy nhiên, người điều khiển ô tô tiếp tục đuổi theo vào đâm thẳng vào đuôi xe máy, khiến người phụ nữ đi xe máy ngã ra đường. Bị đâm trúng, người phụ nữ chạy xe máy lao tới kéo cửa ô tô bên ghế phụ. Một nam thanh niên ngồi ghế phụ lao ra định hành hung, nữ tài xế ô tô cũng lao ra khỏi xe sau đó và xô đẩy người đi xe máy.

Sự việc chỉ dừng lại khi có một người đàn ông lao vào căn ngăn. Nữ tài xế ô tô sau đó đã lái xe rời khỏi hiện trường. Khoảnh khắc khiến nhiều người bức xúc.

Ngày 3/11, thông tin trên báo Lao Động, lãnh đạo UBND phường Lào Cai xác nhận, Công an phường đã mời làm việc nữ tài xế điều khiển ô tô con có hành vi chèn ép, tông xe máy do một phụ nữ điều khiển trên đường Hoàng Liên. Hiện nguyên nhân đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.