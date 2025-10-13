Người phụ nữ kiệt sức, hoảng loạn trong rừng

Ngày 13/10, Đồn Biên phòng Đắk Ken, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa phát hiện một người phụ nữ đi lạc trong tình trạng đói lả và hoảng loạn.

Trước đó, vào lúc 16h15’ ngày 11/10, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực biên giới do đơn vị quản lý, Đội tuần tra Đồn Biên phòng Đắk Ken phát hiện một phụ nữ nằm bên đường trong tình trạng mệt mỏi, kiệt sức, có dấu hiệu bất tỉnh.

Đội tuần tra tiến hành các biện pháp sơ cứu ban đầu, đến khoảng 17h nạn nhân có dấu hiệu tỉnh lại.

Người phụ nữ lả đi vì lạc nhiều ngày

Qua xác minh, nạn nhân là chị H.T.Y.L. (SN 1988, trú thôn Đắk Lộc, xã Thuận An, Lâm Đồng). Chị L. đi lạc trong rừng và bị mất liên lạc từ 4 ngày trước đó, người nhà đã huy động tìm kiếm nhưng không thấy.

Đồn Biên phòng Đắk Ken đã bàn giao chị L. cho người nhà đưa về trung tâm y tế để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Qua vụ việc trên, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân không tự ý vào khu vực rừng thuộc khu vực biên giới khi chưa được cấp phép; không đi rừng một mình, cần có người dẫn đường, mang theo thiết bị liên lạc, nhu yếu phẩm và thông báo lịch trình cho gia đình để phòng ngừa rủi ro.