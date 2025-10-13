Đề xuất mới liên quan đến hàng chục triệu người dùng mạng xã hội

Mới đây, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đã có buổi họp toàn thể lần 3. Tại buổi họp, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trình bày tờ trình về dự án Luật An toàn thông tin mạng.

Theo đó, dự án Luật An ninh mạng được xây dựng trên cơ sở hợp nhất Luật An ninh mạng (ban hành 7 năm) và Luật An toàn thông tin mạng (ban hành 10 năm) thành một luật thống nhất. Nhiệm vụ quản lý nhà nước về an ninh mạng hiện đã được chuyển về Bộ Công an.

Dự thảo luật gồm 9 chương, 58 điều, trong đó bổ sung một số vấn đề mới như: Bổ sung quy định về bảo đảm an ninh dữ liệu; bổ sung quy định yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng có trách nhiệm định danh địa chỉ internet (địa chỉ IP) cung cấp cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng để phục vụ công tác quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh mạng.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Thiếu tướng Vũ Huy Khánh, Uỷ viên thuộc Thường trực UBQPAN, ĐN cho biết, Uỷ ban nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật An ninh mạng. Về hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng, UBQPAN, ĐN cơ bản nhất trí với các nội dung quy định và có đề xuất bổ sung nghiêm cấm việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra, chỉnh sửa và lan truyền các clip, hình ảnh, âm thanh, văn bản có nội dung vu cáo, bôi nhọ hoặc thông tin sai sự thật.

Bên cạnh đó, cũng nghiêm cấm hành vi giả mạo danh tính, đặc điểm nhận dạng, giọng nói hoặc hình ảnh của người khác nhằm xâm phạm quyền lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Những hành vi này có thể gây tổn hại đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Các đại biểu tham dự phiên họp - Ảnh: Bộ Công an

Cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án luật để trình Quốc hội tại kỳ họp tới.

Theo số liệu từ Digital 2025, tổng cộng có 76,2 triệu tài khoản người dùng mạng xã hội hoạt động tại Việt Nam vào tháng 1 năm 2025, tương đương 75.2% tổng dân số, tức là mức ảnh hưởng của dự án luật này là rất lớn.

Vì vậy, việc đưa ra quy định cấm dùng AI giả mạo sẽ chạm trực tiếp vào cách người dùng tương tác, chia sẻ nội dung và trách nhiệm của các mạng xã hội trong việc kiểm duyệt hoặc xác minh thông tin.