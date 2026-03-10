“Người phụ nữ khỏe nhất thế giới” bị phát hiện là đàn ông

Vài tháng sau khi bị tước danh hiệu Người phụ nữ khỏe nhất thế giới năm 2025 ( World’s Strongest Woman ), Jammie Booker vẫn đang nỗ lực tìm kiếm câu trả lời thỏa đáng.

Vương miện của Booker đã bị thu hồi chỉ vài ngày sau màn trình diễn của cô tại Giải vô địch thế giới Official Strongman Games diễn ra hồi tháng 11 năm ngoái tại Arlington, Texas, Mỹ. Ban tổ chức tiết lộ cô vốn là nam giới về mặt sinh học, sau khi các đối thủ cạnh tranh nhận được những hình ảnh nhạy cảm về quá khứ của cô với tư cách là một ngôi sao phim người lớn.

"Vậy có ai thực sự chỉ ra được tôi đã vi phạm quy định nào không?", Booker viết trong một bài đăng trên Instagram Story. "Tôi liên tục bị bảo rằng mình đã phá vỡ một 'chính sách được nêu rõ ràng', nhưng chưa một tổ chức nào có thể cho tôi xem chính sách đó cả."

Cô liệt kê thêm một loạt các tổ chức như Strongman Corp, IFBB, IPF, Powerlifting USA, USS Strongman và cả IOC để làm dẫn chứng rằng tất cả đều có chính sách cụ thể về việc vận động viên chuyển giới tham gia thi đấu.

Jammie Booker

Sự phẫn nộ từ các đối thủ

Sau khi Booker bị truất quyền thi đấu, ban tổ chức lưu ý rằng các quy tắc quy định vận động viên phải thi đấu trong hạng mục phù hợp với giới tính sinh học khi sinh ra. Á quân Andrea Thompson – người từng rời khỏi bục nhận giải và gọi danh hiệu của Booker là "nhảm nhí" – đã được đôn lên vị trí quán quân.

Các quan chức của Strongman cho biết trong một tuyên bố: "Nếu chúng tôi được biết, hoặc nếu điều này được khai báo tại bất kỳ thời điểm nào trước hoặc trong cuộc thi, vận động viên này đã không được phép thi đấu ở hạng mục Nữ mở rộng."

Cô không phục trước quyết định của giải đấu

Nhiều người tham gia khác cho biết họ hoàn toàn không biết về giới tính khi sinh của Booker. Rebecca Roberts, người từng 3 lần vô địch, chia sẻ: "Phụ nữ chuyển giới, những người sinh ra là nam giới, không nên thi đấu ở hạng mục dành cho nữ. Những gì xảy ra cuối tuần đó thiếu sự minh bạch. Không ai trong chúng tôi biết, thậm chí cả ban tổ chức cũng không. Khi sự công bằng bị lung lay, niềm tin vào thể thao bắt đầu rạn nứt."

Jade Dickens cũng bày tỏ sự tức giận với Fox News Digital: "Tôi đã vô cùng phẫn nộ. Nếu biết trước, chắc chắn tôi đã có hành động can thiệp trước khi sự kiện kết thúc. Nhưng thực sự là chẳng ai biết gì cả."

Hiện tại, cuộc tranh luận về việc vận động viên chuyển giới tham gia các môn thể thao đòi hỏi sức mạnh thể chất vẫn đang là chủ đề nóng bỏng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong giới thể thao thế giới.

Nguồn: NYPost