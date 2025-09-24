Người phụ nữ khiến Hồ Ca thương nhớ cả đời, bàng hoàng khi biết tin đã bỏ mạng

Nói tới những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời Hồ Ca, khán giả thưởng nghĩ đến những bóng hồng từng nắm tay anh vượt qua mưa bão nhưng chẳng thể cùng thấy cầu vồng như Tiết Giai Ngưng, Giang Sơ Ảnh. Thế nhưng ít ai biết, có một người phụ nữ mà nam diễn viên Lang Gia Bảng vô cùng trân trọng, nhớ thương suốt gần 2 thập kỷ qua và có lẽ sẽ còn tưởng nhớ cả đời. Đó là Trương Miện – người trợ lý có ơn cứu mạng với Hồ Ca và đã thay anh bước vào cửa tử.

Trương Miện là trợ lý của Hồ Ca.

Trang QQ cho biết, sau khi vụt sáng với bộ phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Hồ Ca nhanh chóng trở thành cái tên được săn đón hết mực lúc bấy giờ. Anh liên tục gặt hái thành công với loạt phim như Tân Liêu Trai Chí Dị, Thiên Ngoại Phi Tiên, Thiếu Niên Dương Gia Tướng…

Năm 2006, bà chủ của công ty giải trí Đường Ngân Thái Nghệ Nông đã đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất phim, mời đạo diễn Lý Quốc Lập cùng hợp tác quay chụp bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Kim Dung là Anh Hùng Xạ Điêu, trao cho Hồ Ca cơ hội diễn chính. Tháng 8 năm đó, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành, đoàn phim Anh Hùng Xạ Điêu cũng chính thức khai máy tại phim trường Hoành Điếm.

Vì lịch trình công việc dày đặc, đôi khi Hồ Ca phải vội vàng rời đoàn phim giữa đêm, di chuyển về Thượng Hải (Trung Quốc) để tham gia các hoạt động khác. Vào buổi tối định mệnh 29/8, Hồ Ca và trợ lý Trương Miện đã cùng ngồi xe đi về Thượng Hải. Vốn dĩ, nam diễn viên sẽ ngồi ở vị trí ghế phụ như mọi khi nhưng bị nữ trợ lý ngăn cản: "Anh ngồi ghế sau để nghỉ ngơi một chút đi, em ngồi đằng trước cho". Ai ngờ, khi đi qua cao tốc, một tai nạn giao thông thảm khốc đã xảy ra khiến cả chiếc xe bị biến dạng, Hồ Ca, Trương Miện và tài xế nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để cứu chữa.

Sau 6 tiếng đồng hồ cấp cứu, phải khâu hơn 100 mũi ở cổ và mắt phải, Hồ Ca may mắn thoát khỏi bàn tay tử thần. Ngay khi vừa tỉnh lại, tài tử Tiên Kiếm Kỳ Hiệp lập tức hỏi thăm về tình hình của Trương Miện vàng bàng hoàng biết được cô đã rời xa nhân thế vì bị thương quá nặng. Hồ Ca cho rằng, Trương Miện vì cứu anh nên mới chết và ôm nỗi nhớ thương, áy náy đến tận bây giờ.

Tai nạn giao thông khiến Hồ Ca suýt chết, Trương Miện thì không qua khỏi.

Cho đến bây giờ, trên mặt Hồ Ca vẫn còn những vết sẹo cũ - dấu tích của vụ tai nạn kinh hoàng năm xưa.

Trang QQ hé lộ, Trương Miện là con một trong nhà. Sau sự cố thương tâm, cha mẹ cô vô cùng đau khổ, suy sụp. Lúc này, Hồ Ca tuyên bố sẽ thay Trương Miện phụng dưỡng cha mẹ già, coi cha mẹ của nữ trợ lý như cha mẹ ruột của mình. Ngay khi vừa xuất viện sau vài tháng điều trị, Hồ Ca đã lập tức bay đến quê nhà của Trương Miện, ở bên chăm sóc cha mẹ cô vài ngày như một người con trai ruột thịt.

Điều khiến dân tình nể phục là suốt những năm qua, Hồ Ca thực sự nói được làm được. Mỗi tháng, anh đều đúng hạn gửi phí sinh hoạt cho cha mẹ Trương Miện và còn thuê bảo mẫu để chăm sóc họ. Những dịp lễ tết, nam diễn viên đều chuẩn bị quà cáp đầy đủ, đích thân gọi điện hỏi thăm.

Trong thời gian nằm viện điều trị, Hồ Ca đã viết hồi ký kể lại trải nghiệm của mình và tặng toàn bộ nhuận bút cho cha mẹ Trương Miện.

Sau khi khôi phục sức khỏe hậu tai nạn, Hồ Ca quay trở lại với công việc còn đang bỏ dở, hoàn thành nốt bộ phim Anh Hùng Xạ Điêu đã bị gác lại những 1 năm trời. May mắn thay, dù vắng bóng thời gian dài trên màn ảnh, Hồ Ca vẫn được công chúng yêu mến hết mực. Không chỉ vậy, tài tử này còn thử lấn sân sang mảng âm nhạc và gặt hái thành công vang dội.

Năm 2009, Hồ Ca được bầu chọn là một trong "Tứ đại tiểu sinh" của Cbiz, chính thức vững chân trong hàng ngũ sao hạng A. Cũng trong năm này, Hồ Ca bắt đầu hành trình làm từ thiện, xây dựng trường tiểu học tại quê nhà của Trương Miện, đồng thời lấy tên của nữ trợ lý đặt cho mái trường này. Anh chia sẻ: "Tôi muốn dùng một phương pháp tích cực để mọi người vẫn luôn nhớ về cô ấy".

Cho tới nay, đã có hơn 30 ngôi trường tiểu học như vậy được xây dựng, đem lại hi vọng cho biết bao em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi năm, khi đến quê nhà của Trương Miện, Hồ Ca đều đến thăm trường, chơi và giao lưu cùng với các em nhỏ, coi như một cách để tưởng niệm nữ trợ lý từng cứu mạng anh.

Thậm chí, trong giây phút đạt được vinh quang, Hồ Ca vẫn luôn nhớ tới nữ trợ lý vắn số. Năm 2016, khi nhận được cúp vàng tại Lễ trao giải Kim Ưng, nam diễn viên khiến bao người xúc động khi chia sẻ: "Tôi có thể sống sót là vì Trương Miện đã đem mạng sống của cô ấy cho tôi".

Nhờ tài năng diễn xuất và sự chăm chỉ, tận tâm với nghề, sự nghiệp của Hồ Ca lên như diều gặp gió. Dù bận rộn, anh chưa bao giờ quên lời hứa hẹn năm nào. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, anh đều đến Vân Nam (Trung Quốc) để thăm cha mẹ Trương Miện.

Trong lúc dịch bệnh COVID nghiêm trọng nhất, không thể tùy ý đi lại, nam diễn viên vẫn luôn giữ liên hệ với "cha mẹ nuôi", gửi tặng họ thuốc thang, khẩu trang, nước sát trùng cũng như các vật tư khác, giúp hai người vượt qua được quãng thời gian khó khăn nhất.

Sau nhiều mối tình dang dở, cuối tháng 1/2023, Hồ Ca khiến cả showbiz phải ngỡ ngàng khi tuyên bố lên chức cha. Hóa ra, từ tháng 9/2022, anh đã bí mật kết hôn với người quản lý Hoàng Hy Ninh, chính thức thành chồng người ta. Dù ngỡ ngàng nhưng người hâm mộ Hồ Ca vẫn dành tặng cho anh những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thật bất ngờ là vào tháng 6/2023, khi ái nữ mới tròn 100 ngày chưa lâu, Hồ Ca đã đưa vợ con đến thăm cha mẹ Trương Miện, để họ được tận hưởng niềm vui có cháu. Sự tử tế của Hồ Ca khiến dân tình vô cùng nể phục, tôn trọng và càng thêm yêu mến phẩm cách, con người của anh.

Nguồn: QQ