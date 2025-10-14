Người phụ nữ khiến Châu Tinh Trì không thể quên suốt 33 năm

Ở tuổi 63, Châu Tinh Trì vẫn chọn cuộc sống đơn độc dù sự nghiệp lừng lẫy, tiền tài và danh tiếng đủ đầy bởi trong chuyện tình cảm, anh chưa từng có một kết thúc trọn vẹn. Mới đây, đạo diễn Vương Tinh, người từng nhiều lần hợp tác với Châu Tinh Trì đã tiết lộ lý do thực sự khiến nam đạo diễn tài ba vẫn độc thân suốt bao năm, đó là vì một người phụ nữ khiến anh không thể quên suốt 33 năm qua.

Mối tình khắc cốt ghi tâm

Năm 1988, sau gần 10 năm chỉ làm diễn viên quần chúng, Châu Tinh Trì nhận được vai có thoại đầu tiên trong sự nghiệp. Khi ấy, anh vẫn là chàng trai trẻ khao khát thành công, còn La Huệ Quyên đã là nữ diễn viên có tiếng trong làng giải trí. Châu Tinh Trì và La Huệ Quyên gặp nhau trên phim trường rồi nhanh chóng nảy sinh tình cảm và trong những bộ phim sau đó, cả 2 nhiều lần đóng chung, thậm chí nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của họ cũng dành cho nhau.

Năm 1989 khi cùng tham gia Cái Thế Hào Hiệp, Châu Tinh Trì chính thức tỏ tình và dành tặng cho La Huệ Quyên một sợi dây chuyền mà anh đã dồn hết tiền tiết kiệm để mua tại Mỹ. Hành động đó khiến La Huệ Quyên xúc động đến bật khóc và đã gật đầu đồng ý. Cặp đôi yêu nhau trong bí mật bởi khi đó Châu Tinh Trì chưa nổi tiếng còn La Huệ Quyên lại là cái tên được nhiều người săn đón.

Châu Tinh Trì và La Huệ Quyên từng có mối tình nhẹ nhàng và ngọt ngào

Nhưng chỉ 1 năm sau khi Thánh Bài ra mắt và biến Châu Tinh Trì thành ngôi sao số một châu Á, mọi thứ đã thay đổi. Công việc cuốn anh vào guồng quay không dứt, những cuộc hẹn bị hủy, những lời nhắn không được hồi đáp. La Huệ Quyên đã rất cô đơn và từng khẽ nói với người yêu: "Chúng ta cưới nhau đi". Thế nhưng Châu Tinh Trì lúc đó chỉ nghĩ đến phim ảnh nên đã buông lời vô tâm: "Em bị điên à?", và câu nói ấy như nhát dao cắt đứt mối tình đẹp nhất đời anh. Sau này, trong nhiều bộ phim, nhân vật của Châu Tinh Trì thường bị người yêu bỏ rơi, bị mắng là "đồ thần kinh" như một cách anh trừng phạt chính mình và tưởng nhớ mối tình cũ.

Khi chia tay vào năm 1992, La Huệ Quyên nhanh chóng tìm được người đàn ông khác, kết hôn và rời xa làng giải trí. Lúc ấy, Châu Tinh Trì mới nhận ra mình đã đánh mất điều quý giá nhất nhưng tất cả đã quá muộn.

Chỉ vì một câu nói, Châu Tinh Trì đã đánh mất người phụ nữ mà anh yêu nhất

Không còn ai khiến anh rung động

Sau khi chia tay La Huệ Quyên, Châu Tinh Trì vẫn hẹn hò nhưng chẳng ai khiến anh rung động sâu sắc như mối tình đầu. Anh từng có mối quan hệ kéo dài 5 năm với Chu Ân nhưng rồi kết thúc trong dang dở. Chu Ân từng nói: "Bạn nghĩ rằng anh ấy yêu bạn, nhưng thật ra anh ấy chỉ yêu chính mình". Câu nói ấy phơi bày phần cô độc trong con người Châu Tinh Trì, người luôn đắm chìm trong thế giới điện ảnh, xa cách và khó chạm tới.

Sau đó là Mạc Văn Úy, người từng bên Châu Tinh Trì trong giai đoạn khó khăn nhất và doanh nhân Vu Văn Phượng, mối tình cuối cùng kết thúc bằng một vụ kiện tụng tài chính. Dù gặp nhiều người nhưng trong sâu thẳm, Châu Tinh Trì vẫn không thể quên La Huệ Quyên, người phụ nữ duy nhất khiến anh từng trao trọn tấm lòng.

Châu Tinh Trì yêu nhiều người nhưng chẳng đi đến đâu

Chọn cô đơn ở tuổi xế chiều

Đạo diễn Vương Tinh từng nói trong một cuộc phỏng vấn: "Châu Tinh Trì không phải không muốn kết hôn, mà là người anh ấy yêu đã không còn nữa". Sau khi chia tay, La Huệ Quyên gặp tai nạn khi lặn biển và bị điếc hoàn toàn một bên tai, đến năm 2012, cô phát hiện bị ung thư tuyến tụy và qua đời ở tuổi 46. Trước khi mất, cô nhắn nhủ: "Hy vọng anh sống thật tốt" khiến "vua hài" đau lòng đến tận bây giờ.

Từ đó, hình bóng La Huệ Quyên luôn thấp thoáng trong các bộ phim của Châu Tinh Trì. Năm 2013 trong Mối Tình Ngoại Truyện, nhân vật nữ chính nói câu: "Nếu anh thật sự yêu em thì hãy bên nhau bây giờ đi chứ đừng đợi đến một vạn năm", câu thoại ấy được cho là lời mà Châu Tinh Trì muốn nói với người đã khuất. 3 năm sau, anh làm đạo diễn cho Mỹ Nhân Ngư và bộ phim quay tại nơi gần mộ La Huệ Quyên. Nhân vật nữ chính là một mỹ nhân ngư hiền lành, thuần khiết, yêu biển cả, y hệt người con gái năm xưa.

Anh sống độc thân nhiều năm có lẽ cũng là vì người xưa

Châu Tinh Trì suốt đời dùng tiếng cười để xoa dịu khán giả nhưng chính anh lại chẳng thể chữa lành vết thương trong tim. Có lẽ, người phụ nữ anh yêu nhất, cũng là người khiến anh sống cả đời trong sự cô độc. Và cũng vì La Huệ Quyên, "vua hài" đã chọn sống trọn phần đời còn lại trong tĩnh lặng, như cách anh giữ tình yêu ấy, bất diệt qua năm tháng.