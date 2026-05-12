HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người phụ nữ Hà Nội chưa từng khám bệnh, nhưng phát hiện hồ sơ có lịch sử chữa bệnh, hưởng chế độ BHYT suốt 4 năm: BHXH nói gì?

Đinh Anh
|

Khi tra cứu ứng dụng VssID, bà nhận thấy tài khoản của bà ghi nhận nhiều lần đi khám, chữa bệnh và hưởng chế độ BHYT từ năm 2022 đến tháng 03/2026.

Theo phản ánh của bà Thị Huệ (Hà Nội) trên trang Thông tin Chính phủ, khi tra cứu ứng dụng VssID, bà nhận thấy tài khoản của bà ghi nhận nhiều lần đi khám, chữa bệnh và hưởng chế độ BHYT từ năm 2022 đến tháng 03/2026.

Tuy nhiên trên thực tế, trong khoảng thời gian đó bà Huệ không thực hiện bất kỳ hoạt động khám chữa bệnh nào như đã hiển thị trên hệ thống và bà không ủy quyền cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào sử dụng thông tin BHXH của bà.

Việc xuất hiện các thông tin không đúng khiến bà Huệ lo ngại ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của bà về sau.

Bà đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác minh toàn bộ các lượt khám, chữa bệnh được ghi nhận trên hệ thống đối với mã số BHXH của bà.

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội trả lời như sau:

Ngày 16/5/2021, BHXH cơ sở Thanh Trì (trước là BHXH huyện Thanh Trì) đã đồng bộ nhầm mã số BHXH của bà Thị Huệ.

Do đó, toàn bộ quá trình khám, chữa bệnh của bà Thị Huệ mã số BHXH đang tham gia ở BHXH cơ sở Đông Anh hiện vào lịch sử khám, chữa bệnh trên ứng dụng VssID của bà Thị Huệ mã số đang tham gia ở BHXH cơ sở Gia Lâm.

Ngày 22/4/2026, BHXH cơ sở Gia Lâm đã hủy đồng bộ và đồng bộ lại quá trình tham gia BHXH của bà Thị Huệ theo quy định.

BHXH cơ sở Đông Anh đã tra cứu toàn bộ lịch sử khám, chữa bệnh của bà Thị Huệ mã số đang tham gia ở BHXH cơ sở Đông Anh hiện vào lịch sử khám, chữa bệnh trên ứng dụng VssID của bà Thị Huệ mã số BHXH đang tham gia ở BHXH cơ sở Gia Lâm.

Đánh người vì bị nhắc đeo rọ mõm cho chó ở Hà Nội, nhiều hàng xóm sợ khi gặp người đàn ông này
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

00:55
Kinh hoàng khoảnh khắc xe máy treo lơ lửng trên cột đèn giao thông sau va chạm với ô tô

Kinh hoàng khoảnh khắc xe máy treo lơ lửng trên cột đèn giao thông sau va chạm với ô tô

00:37
Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

01:13
Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

01:35
Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

01:26
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

00:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại