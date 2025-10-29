“Giá vàng hồi đó có 8,7 triệu thôi, tôi bán hết chục cây đưa chồng làm ăn. Giờ nhìn lại, chục cây vàng đó đã thành cả gia tài" - một tài khoản tên H. tâm sự khiến nhiều người quan tâm.

Câu chuyện tưởng như riêng của chị nhưng lại là tâm sự chung của rất nhiều người phụ nữ. Những người đã từng tin rằng, “bán vàng cho chồng làm ăn” là đang vun đắp cho tương lai. nhưng không ngờ, tương lai ấy lại bị rẽ sang hướng khác, đầy cay đắng và nợ nần.

1. “Tôi đâu ngờ bán vàng là bán cả vốn liếng đời mình”

Tháng 10/2024, khi giá vàng trong nước chạm ngưỡng 8,72 triệu đồng/lượng, vợ chồng chị H. bàn nhau chuyện mở xưởng cơ khí nhỏ ở ngoại thành, TP.HCM. Chồng chị H., vốn là thợ lành nghề, nhưng muốn “ra riêng” để làm chủ. "Giờ mình có nghề, chỉ thiếu vốn thôi. Em cho anh mượn vàng cưới, anh hứa làm được sẽ mua lại gấp đôi", chị H. kể lại lời chồng khi ấy.

Tin chồng, chị đem toàn bộ số vàng cưới, cộng thêm vài cây vàng mẹ ruột cho, tổng cộng hơn 10 cây gần 900 triệu đồng khi ấy mang bán hết. Cầm tiền, anh bắt đầu thuê mặt bằng, mua máy móc, nhập nguyên vật liệu. Những tháng đầu, công việc khá ổn, khách đặt đều, vợ chồng chị ai cũng tin rằng con đường mình chọn đang đúng.

Nhưng chỉ vài tháng sau, thị trường xây dựng chững lại, đơn hàng giảm, chi phí vận hành tăng cao. “Không những không lời, mà còn phải vay ngân hàng để trả lương thợ, đóng tiền điện nước. Nhiều đêm tôi chỉ biết ôm con khóc. Con mới một tuổi, mình vừa phải làm phụ chồng, vừa chăm con, vừa gồng lo cơm gạo", chị H. viết.

Ảnh minh họa

Đến giữa năm 2025, xưởng phải đóng cửa vì lỗ liên tiếp. Nợ nần chồng chất, hai vợ chồng chuyển sang làm thuê. “Giờ giá vàng đã có ngày ở mức 15 triệu, tính ra chục cây vàng của tôi đã vượt một tỷ rồi. Còn tôi thì trắng tay, không dám nhắc chuyện ngày xưa nữa. Mỗi lần nhìn thấy ai khoe vàng cưới, tôi lại thấy nhói tim".

Với nhiều người phụ nữ như chị H., “vàng” không chỉ là tài sản mà là minh chứng cho nỗ lực tích góp bao năm, là kỷ niệm từ mẹ, là của hồi môn, là niềm tin vào tương lai. Nhưng khi niềm tin ấy đặt sai chỗ, hậu quả không chỉ là mất tiền mà còn là mất luôn điểm tựa an toàn nhất của cuộc đời.

2. “Phụ nữ hay nghĩ làm gì cũng vì chồng con, nhưng đôi khi lại quên mất mình đang giữ tương lai của cả nhà”

Phía dưới phần bình luận, nhiều người cho rằng những câu chuyện như chị H. không phải cá biệt: "Trong rất nhiều gia đình, phụ nữ là người nắm giữ tài sản tích lũy lâu dài mà vàng là điển hình. Nhưng khi họ quá tin vào chồng hoặc đặt cảm xúc lên lý trí, họ dễ đánh đổi tài sản an toàn lấy những cơ hội đầu tư đầy rủi ro", một tài khoản bình luận.

Nhiều người phân tích, vàng luôn được coi là kênh trú ẩn tài sản, đặc biệt với người Việt Nam khi tâm lý giữ vàng để yên tâm đã được truyền qua nhiều thế hệ. Khi đem vàng đi đầu tư, về lý thuyết sẽ hợp lý nếu có kế hoạch, nhưng thực tế lại hiếm ai tính được "chi phí cơ hội", tức là giá trị mất đi khi vàng tăng.

"Nếu năm ngoái bán 10 cây vàng, bạn nhận được khoảng gần 900 triệu đồng. Nhưng nếu giữ đến giờ, số đó đã hơn 1 tỷ đồng, tức là bạn mất cả trăm triệu mà không cần làm gì cả. Trong khi đầu tư kinh doanh thì rủi ro gấp nhiều lần", một người khác bày tỏ.

Trên các diễn đàn tài chính và nhóm tâm sự gia đình, mỗi đợt giá vàng tăng lại xuất hiện vô số chia sẻ tương tự. Có người bán vàng để chồng mở quán cà phê, người đầu tư homestay, người góp vốn làm nhà hàng,... rồi tất cả nhìn giá vàng nhảy từng ngày mà nghẹn ngào.

Ảnh minh họa

Một bình luận thu hút hàng nghìn lượt đồng cảm: "Nếu hồi đó giữ lại 5 cây thôi, giờ cũng đủ tiền cho con đi học, cho mình chút vốn riêng. Nhưng hồi đó mình nghĩ đơn giản vợ chồng là cùng nhau. Giờ thấy, có những thứ không nên đặt hết vào một người".

Chuyện bán vàng cho chồng làm ăn nghe qua tưởng nhỏ, nhưng đằng sau là cả một bài học về quản lý tài chính trong hôn nhân. Đôi khi, yêu thương không đồng nghĩa với dốc hết, vì khi cả hai cùng rơi vào khủng hoảng, sẽ chẳng còn ai đủ sức kéo người kia lên.

"Giá vàng có thể lên xuống, nhưng cơ hội để bắt đầu lại từ đầu thì không dễ như thế. Tôi không hận ai, chỉ ước gì ngày đó mình giữ lại một chút để giờ con tôi có tương lai, chứ không phải tuổi thơ gắn với cảnh nợ nần", chị H. bày tỏ.

Không ít người cho rằng, bài học ở đây không phải "đừng tin chồng", mà là đừng đặt hết niềm tin vào một lựa chọn. Dù trong hôn nhân hay trong tài chính, một phần riêng cho mình, một khoản dự phòng, một ít vàng cất kỹ không phải ích kỷ, mà là khôn ngoan. Vì tương lai của con cái và của chính mình, đôi khi được quyết định từ chính sự tỉnh táo ấy.