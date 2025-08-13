“Chỉ cần gửi mỗi năm 10.000 NDT trong vòng 5 năm, vừa được lãi suất cao hơn tiết kiệm thường, vừa nhận thêm cổ tức” – lời mời mua bảo hiểm này của nhân viên ngân hàng đã thuyết phục chị Đường, 47 tuổi, ở Lưu Dương, Hồ Nam, Trung Quốc, bỏ tiền tham gia ngay. Tuy nhiên 5 năm sau, khi cần rút tiền gấp để mua nhà, người phụ nữ này mới ngã ngửa khi biết được hợp đồng chỉ đáo hạn vào… năm 2076, nghĩa là chị phải sống tới 105 tuổi mới nhận đủ gốc, lãi và cổ tức.

Theo Sohu, năm 2012, chị Đường đến ngân hàng đối diện Bệnh viện Y học cổ truyền Lưu Dương để gửi tiết kiệm. Tại đây, nhân viên ngân hàng giới thiệu cho chị sản phẩm “gửi tiền trọn gói” với điều kiện: đóng 10.000 NDT/năm trong 5 năm, tiền sẽ sinh lãi cao hơn gửi tiết kiệm thường và kèm thêm cổ tức. Vì tin tưởng, chị Đường đã ký hợp đồng, đều đặn nộp phí định kỳ.

Đầu năm 2017, vì cần tiền mua nhà, người phụ nữ này tới ngân hàng yêu cầu rút 50.000 NDT (hơn 182 triệu đồng) nhưng lại bị từ chối.

“Nhân viên quản lý sảnh đưa tôi tờ giấy và bảo đọc kỹ hợp đồng bảo hiểm. Tôi mới biết hợp đồng sẽ hết hạn vào ngày 11/2/2076. Nếu rút ngay, tôi chỉ lấy lại khoảng 47.000 NDT, mất gần 3.000 NDT tiền gốc, chưa kể không có lãi”, chị Đường kể.

Người phụ nữ này khẳng định trước đây chưa hề được thông báo rõ sản phẩm đã tham gia là bảo hiểm, cũng chưa nhận được bản hợp đồng chi tiết sau khi ký.

“Tôi chỉ nghĩ là gửi tiết kiệm đặc biệt, không ngờ lại bị ràng buộc dài hạn như vậy,” chị Đường bức xúc nói.

Về vụ việc trên, nhân viên ngân hàng xác nhận với truyền thông Trung Quốc đây là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Fude Group, do họ làm đại lý bán. Sản phẩm này tương tự như quỹ tương hỗ, chia cổ tức hai năm một lần, hợp đồng có thời hạn rất dài để “tối ưu hóa quyền lợi dài hạn của khách hàng”.

Đại diện phía công ty bảo hiểm cũng cho biết khách hàng vẫn có thể rút tiền sớm nhưng sẽ bị khấu trừ một phần gốc và lãi, tùy thời điểm rút. Đơn vị này cũng đã cam kết sẽ cử đại diện tới Lưu Dương làm việc trực tiếp với chị Đường.

Luật sư Lý Kiến tại một Công ty Luật ở Hồ Nam cho biết, theo quy định năm 2010 của Ủy ban Quản lý Ngân hàng Trung Quốc, ngân hàng thương mại khi làm đại lý bảo hiểm phải đáp ứng nhiều điều kiện.

Cụ thể, nhân viên bán bảo hiểm bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hợp pháp; tuyệt đối không được gây nhầm lẫn giữa sản phẩm bảo hiểm và các hình thức tiết kiệm, quỹ đầu tư hay sản phẩm quản lý tài sản khác. Ngoài ra, ngân hàng không được phóng đại mức lợi nhuận mà phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về rủi ro, quyền lợi, thời gian do dự, phí hủy hợp đồng… Đồng thời, phải đảm bảo khách hàng hiểu rõ rằng đơn vị vận hành sản phẩm là công ty bảo hiểm, chứ không phải ngân hàng.

Luật sư này nhấn mạnh, nếu ngân hàng vi phạm các quy định này, khách hàng có quyền gửi đơn khiếu nại tới Ủy ban Quản lý Ngân hàng hoặc Ủy ban Quản lý Bảo hiểm Trung Quốc để bảo vệ quyền lợi của mình. Ông cũng khuyến cáo mọi người nên đọc kỹ các điều khoản hợp đồng, nắm rõ quyền lợi và nghĩa vụ trước khi đặt bút ký, đặc biệt với các sản phẩm tài chính mang yếu tố đầu tư.

Trường hợp của chị Đường không phải là hiếm. Trước đây, nhiều khách hàng Trung Quốc phản ánh việc mua sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng nhưng được giới thiệu như gửi tiết kiệm hoặc đầu tư “lãi cao, an toàn”. Sự thiếu minh bạch trong tư vấn và hợp đồng tại thời điểm đó khiến người mua đối mặt rủi ro mất quyền lợi, hoặc phải chờ hàng chục năm mới đáo hạn.

Các chuyên gia tài chính Trung Quốc khuyến cáo, người tiêu dùng nên luôn yêu cầu và đọc kỹ hợp đồng, nắm rõ thời hạn đáo hạn, phí hủy, quyền lợi và rủi ro, tránh đưa ra quyết định chỉ dựa vào lời quảng cáo. Trường hợp của chị Đường là bài học đắt giá về sự thiếu thận trọng khi ký hợp đồng tài chính.

