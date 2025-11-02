Người phụ nữ gửi tiết kiệm 3,7 tỷ đồng, 5 năm sau chỉ nhận về hơn 4.000 đồng, chất vất ngân hàng thì được thông báo thêm: “Sổ tiết kiệm của chị là giả”

Theo Sohu, tháng 9/2009, bà Tôn sống tại thành phố Tảo Trang, Sơn Đông, Trung Quốc, đã gửi tiết kiệm 1 triệu NDT (hơn 3,7 tỷ đồng) tại Ngân hàng Hợp tác xã Nông thôn Tảo Trang chi nhánh Tiết Thành. Khi đó, lãi suất hàng năm gần 5%. Nếu gửi kỳ hạn 5 năm, bà Tôn sẽ nhận được khoảng 200.000 NDT tiền lãi (hơn 740 triệu đồng). Với bà, đây là thành quả tích góp suốt nhiều năm lao động và kinh doanh.

Theo chia sẻ, vợ chồng bà Tôn khởi nghiệp từ cửa hàng nhỏ rồi mở rộng thành chuỗi cửa hàng kinh doanh. Khi đã có số tiền kha khá, họ quyết định gửi ngân hàng để bảo toàn tài sản. Ngày gửi tiền, bà Tôn được nhân viên tiếp đón niềm nở, dẫn vào khu vực VIP. Chính sự chăm sóc “đặc biệt” ấy khiến bà càng thêm tin tưởng vào nơi gửi gắm tài sản. Tuy nhiên, niềm tin ấy đã bị phản bội một cách đau đớn.

Khi đến ngân hàng kiểm tra sổ tiết kiệm sau nhiều năm, bà Tôn chết lặng khi nhân viên thông báo số dư hiện chỉ còn 1 NDT. Bà lập tức nổi giận và chất vấn:

“Các cô có nhầm không? Tôi gửi hẳn 1 triệu NDT cơ mà!”.

Dù nhiều lần kiểm tra, kết quả vẫn như cũ. Không những thế, giao dịch viên sau khi kiểm tra sổ tiết kiệm của bà Tôn còn cho rằng chúng là giả nên đã nhờ cảnh sát địa phương bắt giữ người phụ nữ này. Tuy nhiên qua điều tra, cảnh sát kết luận rằng không có bằng chứng nào cho thấy chị Tôn có liên quan đến việc làm giả sổ tiết kiệm nên đã trả tự do cho người phụ nữ này.

Dẫu vậy, mâu thuẫn giữa chị Tôn và ngân hàng trên vẫn chưa được giải quyết. Đến tháng 7 năm 2020, chị Tôn đã khởi kiện Ngân hàng Thương mại Nông thôn Tảo Trang lên Tòa án Nhân dân huyện Tiết Thành để đòi lại công bằng cho bản thân.

Cảnh sát vào cuộc điều tra và xác định thủ phạm chính là anh Điền, giao dịch viên trực tiếp phụ trách tài khoản của bà. Trong suốt thời gian làm việc, người này đã nhiều lần lén chiếm đoạt tiền của khách hàng, nhưng không bị phát hiện.

Sau quá trình tố tụng kéo dài, tòa án yêu cầu Ngân hàng Nông thương Tảo Trang phải hoàn trả đầy đủ 1 triệu NDT cho bà Tôn trong vòng 10 ngày. Trong trường hợp ngân hàng không bồi thường cho bà Tôn theo thời hạn quy định thì bản án sẽ được gia tăng.

Tuy nhiên, dù toà án đã ra phán quyết, ngân hàng vẫn cố tình trì hoãn. Đến tháng 7/2021, sau khi bị Tòa án Nhân dân Tảo Trang tăng hình phạt thì chi nhánh ngân hàng này mới chịu đền bù cho bà Tôn. Trong thời gian theo kiện, bà Tôn và gia đình chịu áp lực tinh thần nặng nề, sức khỏe giảm sút, làm ăn bị ảnh hưởng. Cái giá mà họ phải trả vượt xa con số 1 triệu NDT.

Vụ việc trên là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ trong bối cảnh các hành vi gian lận tài chính ngày càng tinh vi. Toà án Trung Quốc khuyên mọi người cần chủ động nâng cao cảnh giác, thường xuyên kiểm tra tài khoản và tuyệt đối bảo mật thông tin cá nhân để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Đồng thời, các ngân hàng với tư cách là tổ chức tài chính cũng phải tăng cường kiểm soát nội bộ, giám sát chặt chẽ nhân sự và áp dụng công nghệ bảo mật cao hơn nhằm bảo đảm an toàn tài sản của khách hàng. Chỉ khi cả hai phía đều chủ động phòng ngừa, những rủi ro khi gửi tiết kiệm mới được hạn chế và niềm tin vào hệ thống ngân hàng mới được giữ vững.

Ánh Lê (Theo Sohu)