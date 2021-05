Người phụ nữ gốc Á bị đập búa vào đầu tại New York

Vụ tấn công xảy ra trên đường 42 gần quảng trường Thời đại vào lúc 8 giờ 45 phút (giờ bờ Đông của Mỹ). Nạn nhân là một người phụ nữ gốc Á 31 tuổi, chỉ được cho biết tên là Theresa, sinh sống tại bang California.

Nạn nhân đang đi bộ cùng một người bạn tới tàu điện ngầm. Bất ngờ một người phụ nữ lạ mặt da màu, khoảng 50 tuổi, tiến đến gần và yêu cầu: "Bỏ khẩu trang ra". Kèm theo đó là những câu chửi thề.

Khi nạn nhân từ chối làm theo, người phụ nữ lạ mặt cầm búa đập vào đầu người phụ nữ châu Á , khiến nạn nhân bị rách da đầu. Nạn nhân gục xuống làm rơi chai rượu đang cầm theo.

Theresa cho biết ban đầu cô cố gắng tự vệ nhưng sau khi sờ lên đầu, cô nhận ra chảy nhiều máu. Nghi phạm tìm cách tấn công người phụ nữ còn lại khi người này can ngăn và kêu cứu.

Nghi phạm bỏ trốn trong khi nạn nhân được đưa tới bệnh viện NYU Langone và phải khâu 7 mũi ở đầu. Sở cảnh sát New York đang điều tra vụ tấn công và coi đó là một vụ phạm tội thù hận. Cảnh sát cho biết nạn nhân không biết kẻ tấn công mình.



Theresa cho biết vết thương trên đầu không thể so sánh được vết sẹo tâm lý. Cô rất buồn, bị tổn thương và hoàn toàn bị sốc sau vụ tấn công. Theo kênh abc7, Steve Olsen, chủ quán cà phê gần đó, kể rằng một số khách chạy đến cứu nạn nhân, đỡ cô ấy lên. Nạn nhân khi đó bị sốc, không nói nên lời.

Theresa nói về kẻ tấn công: " Cô ta đang nói chuyện với chính mình, giống như đang nói chuyện với một bức tường. Tôi nghĩ có lẽ cô ta say rượu nên chúng tôi đi lướt qua người phụ nữ đó thật nhanh. Khi tôi đi qua, cô ta nhìn chúng tôi và nạt nộ. Đột nhiên tôi cảm thấy đầu mình bị thứ gì đó đập vào".

Người phụ nữ châu Á bị một người phụ nữ dùng búa tấn công tại quảng trường Thời đại. Ảnh: ABC7

Theresa đến New York vào năm 2019 để học thạc sĩ tại Học viện Công nghệ thời trang. Sau đó cô về Đài Loan giữa mùa dịch Covid-19 và mới trở lại Mỹ vào tháng trước. Mẹ cô không muốn cô ở Mỹ vì lo lắng về bạo lực chống lại người gốc Á. Theresa cho biết cô sẽ chuyển về New York khi có công việc phù hợp và vào thời điểm an toàn hơn.



Sau loạt vụ tấn công thời gian qua, Thị trưởng Bill de Blasio kêu gọi người dân New York đoàn kết với người Mỹ gốc Á. Ông Bill de Blasio nói: "Nếu ai đó có hành động bạo lực hoặc kỳ thị người Mỹ gốc Á ở New York, họ sẽ phải gánh chịu hậu quả. Đó là những gì chúng tôi làm hằng ngày, đảm bảo rằng không có hành vi phạm tội nào xảy ra".

Cảnh sát cho biết số vụ tội phạm thù hận đối với người châu Á tại Mỹ tăng 400% so với thời điểm này năm ngoái. Chủ quán cà phê Steve Olsen nói: "Kể từ khi bùng phát dịch Covid-19, tội ác thù hận đối với người Mỹ gốc Á trở nên phổ biến. Sự việc tồi tệ như đã từng xảy ra vào giữa hay cuối những năm 1970".