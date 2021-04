Một người gốc Á bị đạp liên tục vào đầu ở New York - Mỹ

Sự việc trên do một nguồn tin của cảnh sát cung cấp cho báo The New York Post. Lực lượng đặc biệt chống lại những hành vi tội phạm nhắm vào người gốc Á thuộc Sở cảnh sát TP New York vẫn đang điều tra vụ việc.

Theo nguồn tin, cảnh sát vẫn chưa xác minh được liệu rằng người đàn ông thu lượm ve chai bị nhắm tới vì phân biệt chủng tộc hay không. Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh hàng loạt hành vi tội phạm thù địch có chủ đích nhằm vào người gốc Á tăng vọt.

Theo The New York Post, nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân và được cảnh sát tin rằng khoảng 60 tuổi, bị tấn công từ phía sau vào tối 23-4 khi đang thu gom đồ hộp dưới chân một tòa nhà chung cư 19 tầng đang được xây dựng tại Đại lộ 3 và Đường 125.

Các nguồn tin cảnh sát tại hiện trường cho biết nghi phạm đã hạ gục người đàn ông ở vỉa hè và đạp liên tục vào đầu người đàn ông. Cảnh sát cho biết nạn nhân bị chấn thương nặng ở đầu và đang trong tình trạng nguy kịch.

Vết máu được để lại loang lổ bên lề đường tại nơi xảy ra vụ tấn công vào đầu ngày 24-4. Xe đẩy hàng đựng đầy lon và chai của nạn nhân vẫn bị bỏ lại, trong khi các nhà điều tra của Sở cảnh sát TP New York lùng sục hiện trường để tìm manh mối.

Nhà chức trách được thông báo về vụ việc khi một tài xế xe buýt chạy ngang qua gọi cấp cứu khẩn cấp 911 vào khoảng 21 giờ ngày 23-4 để ghi nhận lại trường hợp một người đàn ông nằm bất tỉnh.

Xe đẩy hàng đựng đầy lon và chai của nạn nhân bị bỏ lại. Ảnh: New York Post

Trước đó, ngày 22-4, Thượng viện Mỹ thông qua một dự luật với đa số áp đảo, chỉ đạo Bộ Tư pháp xúc tiến việc xem xét các cuộc tấn công và quấy rối mang động cơ phân biệt chủng tộc chống người gốc Á, vốn đã tăng đột biến ở Mỹ trong đại dịch Covid-19.

Năm 2020, cảnh sát Mỹ chứng kiến ​​sự gia tăng các tội phạm có động cơ chủng tộc chống lại người Mỹ gốc Á và người dân các đảo ở Thái Bình Dương, bao gồm cả vụ xả súng vào tháng trước ở bang Georgia khiến 6 phụ nữ gốc Á thiệt mạng.

Tại bang California và New York, nơi có nhiều người Mỹ gốc Á sinh sống, có những vụ bạo lực đáng báo động. Vào tháng 3, một người đàn ông 75 tuổi, người Mỹ gốc Á tên Pak Ho, tử vong sau khi bị xô ngã xuống đất khi đi dạo buổi sáng gần nhà ở TP Oakland. Một nghi phạm phải đối mặt với cáo buộc hành hung.

Tại New York, một phụ nữ Philippines 65 tuổi bị tấn công giữa ban ngày khi đang đi bộ trên đường. Người đàn ông đá vào bụng và dẫm vào đầu nạn nhân. Rất may người phụ nữ sống sót và người đàn ông tấn công bị bắt.