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Người phụ nữ giàu nhất Việt Nam vừa lập kỷ lục mới

Hà Linh
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Nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam hiện có khối tài sản 4,3 tỷ USD theo tính toán của Forbes.

Người phụ nữ giàu nhất Việt Nam vừa lập kỷ lục mới - Ảnh 1.

Theo bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes, bà Phạm Thu Hương là người phụ nữ giàu nhất Việt Nam với khối tài sản 4,3 tỷ USD, xếp thứ 1.002 thế giới. Đây là vị trí cao nhất của bà Hương trong danh sách này kể từ khi Forbes xác nhận vị nữ doanh nhân là tỷ phú USD vào đầu năm 2026.

Người phụ nữ giàu nhất Việt Nam vừa lập kỷ lục mới - Ảnh 2.

Người phụ nữ giàu nhất Việt Nam vừa lập kỷ lục mới - Ảnh 3.

Bà Phạm Thu Hương là vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup (mã VIC) - người giàu nhất Việt Nam với khối tài sản 37,7 tỷ USD (theo Forbes). Bà Hương hiện là Phó Chủ tịch Vingroup, trực tiếp nắm giữ hơn 341 triệu cổ phiếu VIC (tỷ lệ 4,4% vốn). Ngoài ra, bà Hương còn nắm hơn 148 triệu cổ phiếu LPBank (mã LPB), tương ứng tỷ lệ 4,965% vốn của ngân hàng.

Tài sản của vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Phạm Thu Hương tăng mạnh lên mức chưa từng có chủ yếu nhờ cổ phiếu VIC bứt phá ngoạn mục. Từ đầu năm 2026, cổ phiếu VIC đã tăng 44% qua đó lập đỉnh mới tại mức 244.500 đồng/cp. Vốn hóa của Vingroup cũng theo đó lập kỷ lục 1,9 triệu tỷ đồng, con số vô tiền khoáng hậu trong lịch sử chứng khoán Việt Nam.

Người phụ nữ giàu nhất Việt Nam vừa lập kỷ lục mới - Ảnh 4.

Mới đây, Vingroup đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ năm 2026. Sau soát xét, doanh thu thuần của Vingroup giảm gần 368 tỷ, xuống còn 221.920 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế sau soát xét lại tăng gần 695 tỷ đồng so với báo cáo tự lập, lên mức 34.400 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng 530 tỷ đồng, lên 20.905 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 485.000 tỷ đồng và 35.000 tỷ trong năm 2026. Với kết quả đạt được sau 6 tháng đầu năm, Vingroup đã thực hiện gần 46% kế hoạch doanh thu và 60% mục tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm.

Trong một diễn biến liên quan, vào giữa tháng 8 vừa qua, Vingroup đã ban hành nghị quyết phê duyệt phương án phát hành và chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế. Theo kế hoạch, Vingroup dự kiến phát hành tối đa 455 tỷ won, tương đương khoảng 8.050 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu phát hành riêng lẻ bằng đồng won Hàn Quốc, có bảo đảm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và là nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Vingroup. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất danh nghĩa cố định tối đa 8%/năm. Mức lãi suất cụ thể sẽ phụ thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành.

Tags

Phạm Thu Hương

Phạm Nhật Vượng

vingroup

kỷ lục

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