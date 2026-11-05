Người phụ nữ gặp tai nạn, tử vong khi đang đi bộ sang đường lúc 5 giờ sáng

Một vụ tai nạn giao thông xảy ra vào sáng sớm tại xã Tuấn Đạo, thành phố Bắc Ninh khiến người phụ nữ 60 tuổi bị thương nặng và tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Khoảng 5 giờ sáng ngày 4/11, tại Km7+500 đường tỉnh 291, đoạn qua thôn Linh Phú, xã Tuấn Đạo, thành phố Bắc Ninh xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một xe mô tô và người đi bộ sang đường, khiến một phụ nữ 60 tuổi tử vong.

Theo thông tin từ phòng CSGT, Công an thành phố Bắc Ninh, thời điểm trên, một người đàn ông 35 tuổi, trú tại xã Tuấn Đạo, thành phố Bắc Ninh điều khiển xe mô tô lưu thông theo hướng từ xã Yên Định đi xã Tây Yên Tử. Khi di chuyển đến đoạn đường qua thôn Linh Phú, xe máy xảy ra va chạm với một phụ nữ 60 tuổi, trú tại địa phương, đang đi bộ sang đường từ trái sang phải theo chiều di chuyển của phương tiện.

Cú va chạm khiến người phụ nữ bị thương nặng. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nghiêm trọng, người phụ nữ đã tử vong sau đó. Thời điểm xảy ra tai nạn, trời còn tối, thời tiết khô ráo, khu vực có hệ thống đèn chiếu sáng đường. Kết quả kiểm tra xác định người điều khiển xe mô tô không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã trích xuất được hình ảnh từ camera an ninh ghi nhận diễn biến vụ việc, phục vụ công tác xác minh, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh thụ lý, điều tra và giải quyết theo quy định.

Camera an ninh ghi lại vụ việc.

Từ vụ tai nạn trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người đi bộ cần nâng cao ý thức bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, đặc biệt khi sang đường vào ban đêm và sáng sớm. Người đi bộ cần quan sát kỹ các phương tiện từ cả hai hướng, ưu tiên sang đường tại nơi có vạch kẻ đường, đèn tín hiệu hoặc vị trí được bố trí an toàn. Tuyệt đối không sang đường đột ngột khi phương tiện đang di chuyển đến gần.

Đối với người cao tuổi, việc sang đường trong điều kiện ánh sáng hạn chế càng cần được chú trọng. Người đi bộ không nên chủ quan khi thấy đường vắng, đồng thời nên lựa chọn trang phục sáng màu hoặc có vật liệu phản quang để người điều khiển phương tiện dễ dàng nhận diện.

Bên cạnh đó, người điều khiển xe mô tô, ô tô khi đi qua khu dân cư vào ban đêm hoặc sáng sớm cần chủ động giảm tốc độ, tập trung quan sát hai bên đường, đề phòng tình huống người đi bộ bất ngờ băng qua và luôn sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Chỉ một khoảnh khắc thiếu quan sát khi sang đường cũng có thể dẫn đến hậu quả đau lòng. Đường vắng không đồng nghĩa với an toàn, nhất là trong điều kiện trời tối, tầm nhìn bị hạn chế. Vì vậy, mỗi người cần nâng cao ý thức, cẩn trọng trong từng hành động để bảo vệ tính mạng của bản thân và những người cùng tham gia giao thông.