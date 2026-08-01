Người phụ nữ dìu dắt Jisoo (BLACKPINK) gặp tai nạn qua đời, Dior và nữ idol viết tâm thư thương tiếc

Một nhân vật cấp cao của Dior có mối quan hệ thân thiết với Jisoo (BLACKPINK) vừa đột ngột qua đời do tai nạn ô tô tại Pháp.

Thông tin bà Mathilde Favier - Giám đốc Quan hệ Công chúng của Christian Dior - đột ngột qua đời ở tuổi 57 sau một tai nạn giao thông thảm khốc tại Pháp đã gây chấn động giới thời trang toàn cầu. Sự ra đi của người phụ nữ được coi là biểu tượng cho sự thanh lịch, lòng tận tụy và nhịp cầu nối các ngôi sao quốc tế với Dior không chỉ để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho nội bộ thương hiệu, mà còn khiến cộng đồng người hâm mộ K-Pop, đặc biệt là các fan của Jisoo (BLACKPINK), vô cùng thương tiếc.

Theo các nguồn tin quốc tế, chiều ngày 17/8 (giờ địa phương) vụ tai nạn đã xảy ra tại vùng Deux-Sèvres (Pháp). Chiếc xe chở bà Mathilde Favier cùng người bạn đời - nhà sản xuất phim người Pháp Nicolas Altmayer - đã va chạm với một chiếc xe tải hạng nặng, cướp đi sinh mạng của cả hai người.

Lời tri ân xúc động từ bộ sậu lãnh đạo Dior và tập đoàn LVMH

Trước mất mát quá lớn này, Dior đã phát đi thông báo chính thức bày tỏ niềm đau xót sâu sắc trước sự ra đi đột ngột của bà. Trong 3 bài đăng tri ân, nhà mốt Pháp khẳng định: Trên cương vị Giám đốc Quan hệ Công chúng, Mathilde Favier đã có những đóng góp to lớn cho uy tín của Christian Dior Couture bằng sự tận tụy và nét thanh lịch của mình. Cô là một người phụ nữ phi thường với niềm vui lan tỏa, tài năng và lòng trung thành mẫu mực.

Các nhà quản lý cấp cao nhất của tập đoàn LVMH và thương hiệu Dior cũng đồng loạt cất lời tưởng niệm người đồng nghiệp, người bạn thân thiết. Chủ tịch tập đoàn LVMH, ông Bernard Arnault xúc động chia sẻ: "Tôi vô cùng đau buồn khi biết tin về sự ra đi thảm khốc của Mathilde Favier, người đã cống hiến nhiều năm tháng để đặt niềm đam mê, năng lượng và tài năng của mình phụng sự cho nhà mốt Dior. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và những người thân yêu của cô."

Bà Delphine Arnault, Chủ tịch và CEO của Christian Dior Couture, cũng trải lòng về nỗi đau khi mất đi một người bạn tri kỷ: "Mathilde yêu cuộc sống một cách nồng nhiệt. Với sự ra đi của cô ấy, Dior mất đi một chuyên gia kiệt xuất, còn tôi mất đi một người bạn trung thành. Tinh thần lạc quan và sự dũng cảm của cô luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ. Chúng tôi sẽ nhớ nụ cười và tài năng của cô vô cùng."

Nhà thiết kế Jonathan Anderson bày tỏ niềm đau xót: "Tôi tan vỡ khi nghe tin Mathilde Favier qua đời. Tất cả chúng ta đều nợ những cống hiến và tâm huyết của cô ấy. Cô mang đến sự ấm áp, năng lượng và là người tích cực, truyền cảm hứng nhất mà tôi từng gặp. Mathilde chính là hiện thân của sự thanh lịch và mang tinh thần của thời trang Haute Couture."

Người hộ tống ân cần, hình ảnh quen thuộc bên cạnh Jisoo (BLACKPINK)

Đối với cộng đồng người hâm mộ K-Pop, T-biz... và fan hâm mộ của Jisoo nói riêng, Mathilde Favier từ lâu đã là một gương mặt vô cùng thân thuộc. Với vai trò phụ trách quan hệ quốc tế với các ngôi sao, bà chính là người trực tiếp chăm sóc, che chở cho các đại sứ mỗi khi họ đến Pháp tham dự Tuần lễ thời trang Paris và các sự kiện lớn.

Hình ảnh bà Mathilde Favier với mái tóc ngắn cá tính, phong thái tinh tế luôn nắm chặt tay, dìu dắt và cẩn trọng hộ tống Jisoo đi qua những đám đông mỗi mùa fashion week đã trở thành ký ức khó quên. Sự săn sóc chu đáo, ánh mắt tin cẩn cùng thái độ ân cần mà bà dành cho nữ thần tượng vượt qua khuôn khổ của công việc thuần túy, thể hiện một tình cảm chân thành và sự trân trọng sâu sắc.

Tin buồn đến đột ngột khi Paris Fashion Week SS27 chỉ còn khoảng một tháng nữa sẽ chính thức diễn ra. Mùa thời trang tới, khi Jisoo đứng giữa vòng vây của truyền thông quốc tế, người đứng ra đón lấy tay và che chở cho cô sẽ vĩnh viễn không còn là Mathilde Favier.

Trên trang cá nhân, Jisoo đăng tải hình ảnh kỷ niệm cùng chia sẻ xúc động gửi đến người bạn đã khuất:

Gửi Mathilde yêu thương, thật khó để tìm được những lời từ biệt lúc này.

Ngay từ những ngày đầu tiên trong hành trình của em cùng Dior, chị đã đón nhận em bằng tất cả sự ấm áp và chân thành. Qua nhiều năm tháng, chúng ta đã cùng nhau chia sẻ biết bao khoảnh khắc đặc biệt, và em sẽ luôn biết ơn sự chăm sóc, tình yêu thương cùng sự ủng hộ mà chị đã dành cho em suốt chặng đường đã qua.

Chị đã khiến Paris trở thành một ngôi nhà thứ hai đối với em. Em sẽ luôn nâng niu những dịp sinh nhật chúng ta từng cùng nhau mừng rỡ, những khoảng thời gian hai gia đình quây quần bên nhau, và tất cả những kỷ niệm vô giá mà chúng ta đã lưu giữ tại nơi đó. Em vốn đã rất mong chờ ngày được gặp lại chị tại Paris để cùng nhau ăn mừng, và chính điều đó càng làm cho lời chia tay này trở nên nghẹn ngào và đau đớn hơn bao giờ hết.

Chị là một người vô cùng tuyệt vời, đài các từ tâm hồn bên trong cho đến vẻ ngoài. Em cảm thấy bản thân cực kỳ may mắn khi được biết chị và có chị như một phần thật đặc biệt trong cuộc đời mình.

Xin gửi trọn sự chia buồn và tình cảm chân thành nhất đến gia đình chị, cùng tất cả những ai từng biết và yêu thương chị.

Em sẽ nhớ chị tha thiết và sẽ luôn mang theo những kỷ niệm của chúng ta bên mình.

Hãy nghỉ ngơi thanh thản nhé, Mathilde. Chị sẽ không bao giờ bị lãng quên.

Hành trình cống hiến trọn vẹn cho nghệ thuật và thời trang cao cấp

Trước khi trở thành linh hồn trong các chiến lược truyền thông của Dior, Mathilde Favier đã tích lũy trải nghiệm phong phú qua nhiều lĩnh vực. Bà từng theo học chuyên ngành Lịch sử nghệ thuật và Ngoại ngữ, bắt đầu sự nghiệp tại các tạp chí danh tiếng như Glamour hay Femina Hebdo trước khi chuyển hướng sang mảng quan hệ công chúng.

Cơ duyên của bà với Dior khởi đầu khi bà làm việc cùng người chị em - nhà thiết kế Victoire de Castellane - trong giai đoạn phát triển mảng trang sức cao cấp Dior Joaillerie. Sau đó, bà dành 11 năm cống hiến tại thương hiệu Prada, đóng góp quan trọng vào cấu trúc truyền thông và sự phát triển của Miu Miu tại thị trường Pháp, trước khi quay trở lại mái nhà Dior để dẫn dắt mảng quan hệ VIP toàn cầu.

Chhrist