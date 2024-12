Người phụ nữ đến ngân hàng yêu cầu chuyển 139 triệu nhưng không khai báo được nội dung chuyển khoản, giao dịch viên lập tức báo công an

Công an thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng và Phòng giao dịch Ngân hàng Bản Việt (BVBank) thị xã Ngã Năm mới đây đã phối hợp ngăn chặn kịp thời vụ việc nghi vấn người dân bị lừa đảo thực hiện giao dịch chuyển tiền cho một đối tượng quen biết trên không gian mạng.

Cụ thể, vào khoảng 10 giờ ngày 19/11/2024, tại Phòng giao dịch Ngân hàng Bản Việt thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, có 01 người phụ nữ đến yêu cầu chuyển số tiền 139 triệu đồng vào một tài khoản khác. Giao dịch viên ngân hàng phát hiện người phụ nữ này có biểu hiện lo lắng, hoang mang, không biết cụ thể về thông tin của người yêu cầu chuyển khoản, với số tiền chuyển khoản lớn nhưng không khai báo được nội dung chuyển khoản…

Bằng kiến thức nghiệp vụ được đào tạo cũng như thường xuyên cập nhật thông tin về những thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, giao dịch viên Nguyễn Thị Vân Anh - Phòng giao dịch BVBank thị xã Ngã Năm xác định khả năng khách hàng đã bị lừa đảo là rất cao nên đã giải thích, tuyên truyền, vận động khách hàng không thực hiện giao dịch chuyển tiền vào tài khoản này, đồng thời báo cáo cho lãnh đạo chi nhánh và Công an thị xã Ngã Năm.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ Ngân hàng Bản Việt, Công an thị xã Ngã Năm đã khẩn trương xác minh, làm rõ dấu hiệu lừa đảo trên không gian mạng.

Nhân viên Ngân hàng BVBank nâng cao cảnh giác, ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo.

Cụ thể, người phụ nữ đến thực hiện giao dịch chuyển tiền đã nhận lời mời kết bạn với 1 tài khoản Facebook có tên Joo Kim, địa chỉ tại Hàn Quốc. Sau đó hai bên nhắn tin qua lại và có nhiều tin nhắn thân mật, yêu đương. Đối tượng hứa hẹn bán hết tài sản để qua Việt Nam sinh sống cùng người phụ nữ này.

Tuy nhiên, đối tượng đã đưa ra nhiều lí do giải thích vẫn chưa bán được tài sản, đang cần chi phí để làm các thủ tục có liên quan nên đã mượn 5.500 USD, tương đương 139 triệu đồng và yêu cầu người phụ nữ này chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp.

Lực lượng Công an phối hợp cùng nhân viên ngân hàng tuyên truyền, giải thích cho người phụ nữ nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn, hoạt động của các đối tượng lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận động khách hàng này dừng ngay việc thực hiện giao dịch. Qua giải thích, tuyên truyền, người này nhận thấy rõ được việc mình bị lừa và đã dừng thực hiện giao dịch chuyển tiền này.

Từ vụ việc trên cho thấy, sự nhạy bén của nhân viên giao dịch Ngân hàng và sự vào cuộc nhanh chóng của lực lượng Công an đã kịp thời ngăn chặn giao dịch chuyển tiền khi có dấu hiệu bị lừa đảo, bảo vệ người dân không rơi vào bẫy của đối tượng xấu.

Thượng tá Phan Minh Luân - Phó Trưởng Công an thị xã Ngã Năm cho biết, trước thực trạng diễn biến khá phức tạp trên lĩnh vực an ninh mạng mà đặc biệt là các hành vi lừa đảo thông qua không gian mạng, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh cũng như Thị ủy, UBND thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng trên không gian mạng dưới nhiều hình thức như thông qua các trang, nhóm trên mạng xã hội của Công an thị xã Ngã Năm và của Ban chỉ đạo 35 địa phương, tổ chức hội nghị tập huấn, phát tờ rơi... qua đó giúp người dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa, tránh gây thiệt hại.

Đối với công tác tuyên truyền tại các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn thị xã, Công an thị xã Ngã Năm sẽ phối hợp với các ngân hàng tổ chức tuyên truyền tại các phòng giao dịch trên địa bàn thị xã để các nhân viên ngân hàng nâng cao ý thức cảnh giác.

Hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều phương thức, thủ đoạn lừa đảo vô cùng tinh vi, bên cạnh việc lực lượng Công an tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đẩy mạnh tuyên truyền dưới nhiều hình thức, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm trên không gian mạng thì trên hết, mỗi người dân khi tham gia mạng xã hội cần phải có tinh thần cảnh giác với các mối quan hệ mới phát sinh để tránh bị lừa đảo. Bên cạnh đó, khi phát hiện có dấu hiệu nghi vấn thì cần báo ngay cho lực lượng Công an nơi gần nhất để ngăn chặn kịp thời, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.