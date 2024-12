Kinh doanh mặt hàng người dân chủ yếu mua vào, hiếm khi bán ra, một DN mỗi ngày thu về gần 108 tỷ

Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) thành lập năm 1988, bắt đầu từ cửa hàng kinh doanh Vàng bạc Phú Nhuận. Trải qua hơn 35 năm hoạt động và phát triển, PNJ đã trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu của ngành sản xuất kinh doanh vàng trang sức tại Việt Nam với thị phần vàng trang sức đạt 30% cùng mạng lưới hơn 400 cửa hàng phủ khắp cả nước.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh, PNJ ghi nhận doanh thu thuần trong 10 tháng năm 2024 đạt 32.371 tỷ đồng, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung bình, mỗi ngày, doanh nghiệp này có doanh thu lên đến gần 108 tỷ đồng.

Trong đó mảng vàng miếng 24K ghi nhận tăng 33,9% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ thị trường vàng sôi động trong nửa đầu năm 2024. Trong khi đó, mảng bán lẻ trang sức vẫn tiếp tục duy trì tăng trưởng 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái, nâng tổng số cửa hàng lên 421 cửa hàng tính đến thời điểm hiện tại và mảng bán sỉ tăng mạnh 32,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng chung, 10 tháng năm 2024, công ty đạt lợi nhuận sau thuế 1.600 tỷ đồng tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 76,6% kế hoạch cả năm.

Mảng bán lẻ trang sức là động lực tăng trưởng chính của PNJ. Kết thúc 10 tháng năm 2024, PNJ ghi nhận doanh thu lũy kế mảng bán lẻ trang sức đạt 18.257 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ và số lượng cửa hàng đạt 421 cửa hàng.

"Chúng tôi cho rằng doanh thu mảng bán lẻ trang sức của PNJ sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực đạt mức 22,869 tỷ đồng (tăng 18,6% so với cùng kỳ) trong năm 2024 và 25.995 tỷ đồng (tăng 13,7% so với cùng kỳ) trong năm 2025 bởi PNJ còn dự địa mở mạng lưới kinh doanh.

PNJ được kỳ vọng sẽ mở mới 25 và 35 cửa hàng trong năm 2024 và 2025, tăng lần lượt 6 và 5 cửa hàng trong 2 năm tới", báo cáo phân tích của Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) nhận định.

Lý do KBSV đứa ra là do độ phủ cửa hàng của PNJ ở khu vực miền Bắc còn khá ít, chỉ đạt 56 cửa hàng. Đồng bằng Sông Hồng là nơi có mật độ dân số cao nhất cả nước (đạt 1.115 người/km2) nhưng số lượng cửa hàng PNJ chỉ đạt trung bình từ 2 – 3 cửa hàng ở mỗi tỉnh thành (Không tính thành phố Hà Nội).

Tại các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc, trung bình cửa hàng PNJ/tỉnh thành cũng chỉ đạt 1 – 2 cửa hàng trong khi đó số lượng cửa hàng PNJ trung bình tại mỗi tỉnh thành ở Đông Nam Bộ - nơi có mật độ dân số xếp thứ 2 lại là 11 cửa hàng (không tính thành phố Hồ Chí Minh) còn đối với các khu vực còn lại của miền Trung và miền Nam là 5 – 6 cửa hàng. Vậy nên KBSV kì vọng PNJ sẽ phát triển thêm mạng lưới cửa hàng ở khu vực miền Bắc đầy tiềm năng này.

Cùng với đó, PNJ đẩy nhanh tiến độ mở mới cửa hàng trong quý 3/2024. Trong quý 3, PNJ đã mở mới 13 cửa hàng, tăng gần gấp 3 so với nửa đầu năm 2024. KBSV cho rằng PNJ đang muốn gia tăng thị phần sau khi chính phủ ban hành nghi định về siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vàng gây ảnh hưởng tới một số đơn vị kinh doanh vàng thiếu tính minh bạch.

Theo đánh giá của công ty chứng khoán này, các doanh nghiệp kinh doanh vàng trong nước đang gặp phải khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn cung.

Cụ thể từ ngày 15/06/2024, đơn vị nào không thực hiện hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế trong mua bán vàng thì sẽ bị rút giấy phép hoạt động.

Ngoài ra, giá vàng vẫn neo cao do những bất ổn về địa chính trị trên thế giới trong thời gian vừa qua khiến người dân liên tục có động thái mua vàng vào nhằm đầu cơ tích trữ và ít khi bán ra. Nguyên liệu vàng đầu vào của PNJ đến từ 2 nguồn chính là khách hàng đã mua trang sức vàng/ vàng miếng của PNJ có nhu cầu bán lại và các cửa hàng kinh doanh vàng nhỏ lẻ hay khách hàng vãng lai sẽ bị ảnh hưởng bởi thực trạng nêu trên.

Trước tình hình này, KBSV dự phóng kết quả kinh doanh của công ty trong năm 2024 sẽ đạt doanh thu là 37.819 tỷ đồng, lợi nhuận gộp là 3.732 tỷ đồng, tăng lần lượt 14,1% và 11,1% so với năm 2023.

Dự phóng cho năm 2025, doanh thu sẽ là 33.237 tỷ đồng và lợi nhuận gộp lên mức 7.597 tỷ đồng, giảm 12,1% doanh thu nhưng lợi nhuận gộp tăng 12,8%. "Biên lợi nhuận dự báo sẽ cải thiện trong thời gian tới bởi tỷ trọng doanh thu vàng miếng suy giảm", KBSV đánh giá.