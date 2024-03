Người phụ nữ cho khách thuê 1 chiếc Mercedes-Benz, 4 ngày sau phát hiện xe có “chủ mới”: Cảnh sát vào cuộc điều tra, sử dụng công nghệ cao để truy bắt kẻ lừa đảo

Tháng 1/2024, đồn cảnh sát Lý Ngư Kiều thuộc Phòng công an huyện Từ Lợi, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đã nhận được trình báo từ một người phụ nữ họ An về việc chiếc xe ô tô của công ty nơi cô làm việc đã biến mất sau khi giao cho khách hàng.

Theo đó, người phụ nữ họ An này là nhân viên của một công ty cho thuê ô tô trên địa bàn. Ngày 13/1/2024, cô đã làm hợp đồng xác nhận cho một người phụ nữ họ Lý thuê chiếc xe Mercedes-Benz E300L của công ty mình trong một tuần. Mọi chuyện vẫn rất bình thường cho đến 4 ngày sau đó, cô An kiểm tra thiết bị định vị GPS thì thấy chiếc xe này không còn ở trong địa phận tỉnh Hồ Nam mà lại ở tỉnh Quảng Đông - nơi cách đó hơn 1000km. Cảm thấy có sự bất thường, cô An lập tức gọi điện cho khách hàng họ Lý để tìm hiểu sự việc nhưng không không liên lạc được.

Quá lo lắng, cô An đã thông báo sự việc cho cấp trên để tìm hướng giải quyết. Được chỉ dẫn của lãnh đạo, nữ nhân viên này đã nhanh chóng trình báo sự việc cho cảnh sát.

Nhận được tin, đồn cảnh sát Lý Ngư Kiều đã nhanh chóng mở cuộc điều tra. Bằng các kỹ năng nghiệp vụ, phía cảnh sát nhanh chóng nắm được những thông tin liên quan đến nữ khách hàng họ Lý này. Cũng từ đây, họ phát hiện người phụ nữ này từng có tiền án lừa đảo các công ty cho thuê xe ở các quận, huyện khác.

Ảnh minh họa: 163.com

Theo đó, khách hàng này từng dùng kịch bản đi thuê xe của các đại lý cho thuê rồi âm thầm bán lại ô tô cho các đối tượng khác để lấy tiền. Cho rằng công ty của nữ nhân viên họ An là “con mồi” tiếp theo của người phụ nữ này, phía cảnh sát lập tức truy tìm địa chỉ của cô Lý và gửi giấy triệu tập cho đối tượng này theo quy định của pháp luật.



Đồng thời, họ cũng quyết định lần theo dấu của thiết bị định vị GPS và sử dụng một số thiết bị công nghệ cao để xác định vị trí và tìm lại chiếc xe này. Kết quả là nhiều ngày sau đó, cảnh sát đã tìm đến huyện Nghi Thủy, tỉnh Sơn Đông, cách tỉnh Hồ Nam hàng nghìn km để thu giữ chiếc xe Mercedes-Benz E300L bị “đánh cắp” theo quy định của pháp luật. Theo đó, khi cảnh sát ập tới, chiếc xe này đã thuộc về một người chủ khác. Tuy nhiên trên mặt giấy tờ, họ xác nhận chiếc xe vẫn thuộc sở hữu của công ty cho thuê xe nơi nữ nhân viên họ An đang làm việc.



Dựa vào những bằng chứng rõ ràng, đối tượng họ Lý đã cúi đầu thừa nhận hành vi lừa đảo của mình. Sau đó, người phụ nữ này đã bị cảnh sát giam giữ để điều tra sâu hơn và bị trừng phạt theo quy định của pháp luật. Chiếc xe “đổi chủ” cuối cùng cũng đã được trả lại cho công ty cho thuê xe.

(Theo 163.com)