Người phụ nữ chi 1,5 tỷ đồng mua ô tô mới tinh, 7 năm sau bất ngờ phát hiện xe từng sửa chữa lập tức kiện đại lý: Tòa phán "không cố ý giạn lận"

Xe “mới tinh” lại có lịch sử từng sửa chữa

Theo Sohu, ngày 1/2/2013, bà Tiêu đã chi hơn 420.000 NDT (khoảng 1,5 tỷ đồng) để mua một chiếc ô tô mới. Tuy nhiên, sau 7 năm sử dụng, trong một lần mang xe đi sửa chữa tại một gara khác, nhân viên của cửa hàng này tình cờ tra cứu trên một ứng dụng chuyên cập nhật lịch sử sửa chữa xe và phát hiện chiếc xe đã từng được sửa chữa trước khi được bán ra ngoài. Ngay sau đó, gara đã thông báo cho bà Tiêu về sự việc.

Cụ thể, vào ngày 22/11/2012, chiếc xe đã trải qua 2 hạng mục sửa chữa gồm sơn lại cản sau và xử lý vết trầy ở giữa cản sau. Khi tận mắt thấy hồ sơ sửa chữa, bà Tiêu vô cùng bức xúc: “Chiếc xe tôi bỏ hơn 420.000 NDT để mua là xe mới, vậy mà trước khi đến tay tôi nó đã được sửa chữa qua?”

Luật sư đại diện của bà Tiêu cho biết: “Điều này có nghĩa là chiếc xe mà phía bị đơn giao cho bà Tiêu khôn

g phải là xe mới như hợp đồng cam kết. Mà là xe từng qua sửa chữa, tồn tại khuyết điểm về chất lượng và giá trị.”

Cho rằng mình bị lừa dối, bà Tiêu đã khởi kiện 1 đại lý 4S tại Côn Minh và công ty cung cấp xe tại Thượng Hải ra tòa. Theo bà, hành vi của 2 bên hoàn toàn cấu thành gian lận. Bà yêu cầu hủy hợp đồng mua bán với đại lý 4S, hoàn trả tiền mua xe, đồng thời đòi bồi thường gấp 3 giá trị hợp đồng, tổng cộng hơn 1,289 triệu NDT (khoảng 4,7 tỷ đồng).

Lịch sử sửa chữa đáng ngờ

Trước chất vấn của bà Tiêu, đại lý 4S cho biết: chiếc xe này được giao từ công ty bán xe đến Côn Minh vào cuối tháng 12/2012. Trong khi dữ liệu tra cứu cho thấy xe được sửa chữa vào tháng 11/2012. Do đó, đại lý không thể thực hiện việc sửa chữa và cũng không biết về lịch sử này, vì vậy không hề tồn tại hành vi cố ý che giấu hay gian lận.

Trong khi đó, công ty bán xe lại cho rằng thông tin tra cứu từ ứng dụng không có tính xác thực và quyền lực pháp lý, không chứng minh được xe từng sửa chữa trước khi bán.

Luật sư đại diện bị đơn cho biết: “Trên trang chính thức của ứng dụng tra cứu lịch sử sửa chữa xe có điều khoản miễn trừ trách nhiệm. Điều này nêu rõ các báo cáo lịch sử xe do ứng dụng cung cấp sẽ dựa trên dữ liệu đa dạng từ bên thứ ba, trong một số ít trường hợp dữ liệu có thể không ổn định, không chính xác hoặc lỗi thời. Vì vậy, lịch sử sửa chữa trên ứng dụng có thể không chính xác và không phản ánh đúng thực tế.”

Không cấu thành gian lận

Sau khi xem xét, tòa nhận định thời điểm sửa chữa của chiếc xe xảy ra trước khi vận chuyển đến cửa hàng đại lí. Vì vậy bên đại lí không có hành vi cố ý che giấu hay gian lận.

Đối với công ty bán xe, mặc dù họ không thừa nhận thông tin trên ứng dụng nhưng cũng không cung cấp được bằng chứng chứng minh đó là báo cáo giả. Hơn nữa, trước khi bà Tiêu mua xe, chiếc xe thực sự do công ty này kiểm soát, vì vậy trách nhiệm thuộc về công ty bán xe.

Cuối cùng, tuy hành vi của công ty bán xe không cấu thành gian lận, nhưng vì công ty đã không thông báo đầy đủ thông tin đến người tiêu dùng, xâm phạm quyền được biết nên cần bồi thường bà Tiêu 50.000 NDT (khoảng 185 triệu đồng).

