Người phụ nữ chi 12,2 tỷ đồng mua biệt thự, lúc bàn giao phát hiện khác xa bản mẫu, chủ đầu tư tuyên bố: “Nhân viên tự quảng cáo, chúng tôi không liên quan”

Năm 2018, người phụ nữ Đổng ở Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc dự định mua một biệt thự sân vườn ở ngoại ô thành phố. Qua lời giới thiệu của nhân viên tư vấn bán hàng, bà Đổng ưng ý một căn biệt thự tại dự án thuộc khu công nghệ cao Nam Xương. Tư vấn viên khẳng định, căn nhà có hai sân trước - sau, sảnh vào có 2 gian ngăn cách, sân có tường bao kiên cố. Cả video quảng cáo và nhà mẫu đều thể hiện những đặc điểm này.

Tháng 10/2019, bà Đổng quyết định mua căn biệt thự với giá 3,36 triệu NDT (khoảng 12,2 tỷ đồng). Tuy nhiên, đến tháng 3/2021, khi đến nhận nhà, bà “sững sờ” khi thấy cảnh tường bao biến thành hàng rào sắt, sảnh vào hướng thẳng ra đường chính không có lớp ngăn, không có lối cầu thang xuống tầng hầm… và nhiều chi tiết khác cũng khác biệt hoàn toàn so với mô tả ban đầu.

Bà Đổng cho rằng mình bị nhân viên môi giới gây hiểu nhầm, dẫn đến quyết định mua sai lầm, thuộc hành vi lừa dối và quảng cáo sai sự thật. Ngoài ra, nhiều chủ sở hữu khác của dự án biệt thự này cũng gặp tình trạng tương tự. Vì vậy, nhóm cư dân đã tập trung lại và yêu cầu phía nhà đầu tư giải quyết.

Căn biệt thự trong khi nhà mà bà Đổng đã mua

Trước đó, trong một đoạn ghi âm do người dân cung cấp, giám đốc bán hàng của dự án nói với khách rằng: “Khi các anh chị nhận nhà, báo cáo nghiệm thu đã thông qua, lúc đó chúng tôi sẽ hoàn thành thiết kế trong sân nhà”. Nhiều người tin lời này nên đã ký hợp đồng.

Khi phóng viên đến hiện trường, một quản lý bán hàng họ Vạn của Công ty Bất động sản Bang Xương (chủ đầu tư) cho biết, giai đoạn đầu, phía nhà đầu tư đã ủy quyền cho 1 công ty môi giới bất động sản bán dự án. Vì vậy, những gì nhân viên quảng cáo và hứa với khách hàng đều là hành vi cá nhân, không đại diện cho công ty. Tuy nhiên, người mua cho rằng, đơn vị môi giới là người đại diện bán hàng cho chủ đầu tư, nên lời hứa của nhân viên cũng thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư.

Về việc video quảng cáo và nhà mẫu đều có tường bao, sảnh đôi nhưng nhà thật lại không có, ông Vạn giải thích: “Nhà mẫu chỉ để trưng bày, có gắn biển ‘Sau khi bàn giao sẽ hoàn thiện’, mỗi căn có thiết kế khác nhau và quyền xác định cuối cùng thuộc về công ty Hoa Bang”.

Bà Đổng phản bác điều này. Bà cho biết, vì mua nhà lúc đang trong quá trình xây dựng, mọi thông tin bà biết đều từ lời tư vấn của nhân viên, video quảng cáo và nhà mẫu. Nếu những yếu tố này bị thay đổi mà không thông báo, thì đây là hành vi che giấu thông tin. Không còn cách nào khác, bà Đổng và một số cư dân khác quyết định khởi kiện chủ đầu tư.

Cán bộ Trung tâm quản lý nhà đất, Ban xây dựng đô thị quận công nghệ cao Nam Xương, Trung Quốc cho biết, chủ đầu tư có nghĩa vụ quản lý và định hướng đúng cho đơn vị môi giới khi rao bán nhà.

Khu nhà trong quá trình hoàn thiện để bàn giao

Theo Quy chế quản lý bán nhà ở thương mại Trung Quốc (2001), khi bán hàng theo ủy quyền, môi giới phải cung cấp thông tin chính xác cho người mua. Bộ luật Dân sự cũng quy định: nếu người được ủy quyền hoặc bên ủy quyền biết rõ hành vi của đại lý là trái pháp luật mà vẫn thực hiện hoặc không phản đối, cả hai phải chịu trách nhiệm liên đới.

Về nguyên tắc, bàn giao nhà phải căn cứ hợp đồng, nhưng nếu người mua chứng minh được hành vi lừa dối, họ có thể khởi kiện chủ đầu tư. “Nếu không có tường bao mà không thông báo rõ, đó là hành vi gian dối, thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan quản lý thị trường” - ông Hoàng nói.

Đại diện Cục Quản lý thị trường quận công nghệ cao Nam Xương cho biết, người mua cần nộp hợp đồng, tài liệu quảng cáo và chứng cứ liên quan để xác minh. Nếu chủ đầu tư hứa mà không thực hiện, có thể bị truy cứu trách nhiệm.

Đồng thời, lãnh đạo Cục khẳng định: “Việc chủ đầu tư nói ‘quyền xác định cuối cùng thuộc về công ty Hoa Bang’ là điều khoản áp đặt, vô hiệu. Pháp luật và hợp đồng mới là căn cứ, doanh nghiệp không có quyền tự quyết định như vậy”. Cơ quan này cam kết sẽ xử lý theo quy định pháp luật sau khi có kết quả điều tra từ tòa án.

