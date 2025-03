Người phụ nữ chi 105 triệu mua bảo hiểm cho chiếc Ferrari trị giá 10 tỷ đồng, bị tai nạn công ty bảo hiểm từ chối bồi thường: Chúng tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô

Mua bảo hiểm ô tô trị giá 105 triệu đồng nhưng không được bồi thường

Vào mùa hè năm 2021, người phụ nữ họ La làm nghề streamer ở Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc đã mua một chiếc xe thể thao Ferrari màu hồng từ bạn của mình với giá 3 triệu NDT (hơn 10 tỷ đồng). Tất nhiên, khi mua xe, cô cũng mua luôn cho “đứa con cưng” này một gói bảo hiểm 30.000 NDT (khoảng 105 triệu đồng).

Đến tháng 2/2022, gần 8 tháng sau khi mua xe, cô La lái xe từ Hàng Châu đến Cù Châu và bất ngờ gặp tai nạn. Do trời mưa lớn, đường ngập nước, bánh xe của cô La bị trượt, dẫn đến đâm vào lan can sắt bên đường. Chiếc Ferrari bị va chạm mạnh đến mức không thể lái được nữa và hư hỏng nặng, may mắn là cô La không bị thương nghiêm trọng.

Khi cảnh sát đến hiện trường, họ đã chụp một số bức ảnh và cuối cùng xác định rằng đó là lỗi của cô La. Cô La phải trả tiền sửa chữa lan can đường bị hư hỏng với tổng thiệt hại là 9.000 NDT (khoảng 31,7 triệu đồng). Công ty bảo hiểm đã xử lý việc này rất nhanh chóng và trả tiền bồi thường cho cô La chỉ trong vòng vài ngày. Thời điểm đó, cô La cảm thấy công ty bảo hiểm rất nhanh nhẹn và chu đáo với khách hàng. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo lại khiến cô vô cùng ngỡ ngàng.

Nữ streamer họ La và chiếc Ferrari trị giá 3 triệu NDT

Do chiếc xe bị hư hỏng nặng nề, sau khi kiểm tra, cửa hàng sửa chữa cho biết phải tốn hơn 1 triệu NDT (khoảng 3,5 tỷ đồng) để sửa chữa nó. Sau khi nghe con số này, thái độ của công ty bảo hiểm ngay lập tức thay đổi 180 độ và từ chối bồi thường tiếp cho cô. Tuy nhiên, do hợp đồng vẫn còn hạn và số tiền nằm trong hạng mục được bảo hiểm thanh toán, cô La nhất quyết yêu cầu công ty bảo hiểm phải giải quyết cho mình.

Trải qua nhiều lần kiểm định, công ty bảo hiểm liên tục lần lữa và viện hết lý do này đến lý do khác. Đến tận tháng 4/2022, hai tháng sau khi vụ tai nạn xảy ra, công ty bảo hiểm bất ngờ tuyên bố giấy đăng ký xe và giấy phép lái xe của cô La là giả, nên cô sẽ không nhận được tiền bồi thường.

Theo đó, kết quả giám định cho thấy khi mua xe, ngày cấp giấy phép lái xe của cô La được ghi là ngày 28/6/2020. Nhưng lúc gặp tai nạn và nộp đơn xin bồi thường, ngày cấp giấy phép lái xe của cô lại là năm 2021. Do đó, công ty bảo hiểm tin rằng cô La đã làm giả thông tin trên giấy phép lái xe để "lừa đảo tiền bảo hiểm". Thậm chí, họ còn đe dọa sẽ báo cảnh sát và cho cô La ngồi tù vì tội lừa đảo.

Khi nghe những lời buộc tội này, cô La vô cùng tức giận. Cô cho rằng bản thân có khả năng mua được chiếc xe có giá 3 triệu NDT (hơn 10 tỷ đồng) và có thể chi trả được 1 triệu NDT (3,5 tỷ đồng) phí sửa chữa. Tuy nhiên, cô cũng đã bỏ tiền mua bảo hiểm, nên không có lý do gì để tự thanh toán nó. Ngược lại, cô La nghi ngờ thời gian đăng ký giấy phép lái xe ghi trên hợp đồng đã bị công ty bảo hiểm sửa đổi để tránh phải bồi thường.

Chiếc xe sang bị hư hỏng nặng nề

Sự thật phía sau bản hợp đồng

Vì đôi bên không ai chịu nhượng bộ, cô La quyết định báo cảnh sát điều tra vụ việc trước khi dẫn đến phát sinh kiện tụng. Bên cạnh đó, nữ streamer còn liên lạc nhờ người bạn đã bán xe cho mình đứng ra làm chứng về giấy phép lái xe và giấy tờ đăng ký xe của cô. Từ đó, cảnh sát cũng xác định thời gian ghi trên bằng lái của cô khớp với đăng ký, không có dấu hiệu làm giả.

Trả lời cảnh sát, người đại diện công ty bảo hiểm cho biết, từ tháng 7/2021, họ đã phát hiện ra vấn đề trên hợp đồng bảo hiểm của cô và đã gọi điện cho cô để yêu cầu hủy bảo hiểm bắt buộc nhưng bị từ chối. Tuy nhiên, cô La xác nhận bản thân không nhận được bất kỳ cuộc gọi hay email nào từ đối phương. Lúc này, công ty bảo hiểm tiếp tục thay đổi lời khai và nói rằng họ đã gọi điện cho bạn La vào thời điểm đó.

Cô La bức xúc vì không nhận được lời giải thích hợp lý từ phía công ty bảo hiểm

Trước những lời tuyên bố không đồng nhất của công ty bảo hiểm, cảnh sát nghi ngờ cơ sở này có hành vi che giấu sai sót trong hợp đồng, dẫn đến tranh chấp với khách hàng. Ngoài ra, cô La cũng cho biết, thời điểm ký kết hợp đồng, nhân viên bảo hiểm đã hỏi cô rất nhiều câu hỏi và yêu cầu tôi ký rất nhiều giấy tờ và cô thậm chí không thể xem hết. Do muốn giải quyết vấn đề nhanh chóng để tránh phiền phức, cô La chỉ lướt qua rất nhiều thông tin mà không xem kỹ.

Cơ quan chức năng Hàng Châu cho rằng, điều này tương đương với việc công ty bảo hiểm đã biết từ lâu rằng đây là một hợp đồng bảo hiểm không hợp lệ. Ban đầu, do số tiền bồi thường lan can chỉ ở mức 9.000 NDT (khoảng 31,7 triệu đồng), nằm trong khả năng chi trả nên họ sàng sàng xử lý nhanh chóng. Chỉ đến khi gặp phải khoản bồi thường lớn, họ mới bắt đầu sử dụng thủ thuật để từ chối bồi thường.

Tuy nhiên, vì công ty bảo hiểm đã thực hiện giải quyết khiếu nại đầu tiên, nên sẽ được coi là thừa nhận tính xác thực của hợp đồng. Do đó, công ty bảo hiểm vẫn phải chịu trách nhiệm bảo hiểm tương ứng cho vụ tai nạn. Cô La cũng nói thêm, cô sẽ cung cấp phản hồi cho Ủy ban Quản lý Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc để tố cáo công ty bảo hiểm này và yêu cầu mức bồi thường hợp lý.

(Theo Baijiahao)