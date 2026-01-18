Liên quan đến clip người phụ nữ có hành vi cầm loa hô hào đua xe ở khu vực hầm chui Kim Liên (phường Kim Liên), ngày 18/1, lãnh đạo UBND phường Kim Liên (TP Hà Nội) đã mời người này lên để làm việc.

Thông tin trên ANTĐ cho hay, người phụ nữ có hành vi cầm loa hô hào đua xe vào rạng sáng 17/1, tại khu vực hầm Kim Liên được xác định là bà N.T.H.T. (trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, bà T thừa nhận hành vi của mình vi phạm pháp luật. Sau khi ngồi xem bóng đá ở một quán cà phê, bà T lên xe máy cùng một số khách xem bóng đá cùng đi "bão". Sau khi di chuyển qua nhiều tuyến phố, đến khu vực hầm Kim Liên thì tắc đường, không tiếp tục di chuyển được. Bà T đã đứng lên yên xe máy và do bộc phát cảm xúc dẫn tới việc hô hào đua xe. Bà T cam đoan sẽ không tái phạm.

Hình ảnh bà T. nói loa đêu gọi đua xe - Ảnh cắt từ clip

Trước đó, rạng sáng ngày 17/1, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh người hâm mộ ở Hà Nội đổ ra đường "đi bão" ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam ở vòng tứ kết giải U23 châu Á. Tuy nhiên, trong đám đông, một người phụ nữ mặc áo dài đỏ, đội nón lá, tay cầm loa, đứng trên yên xe máy rồi hô hào nhiều người tham gia giao thông phía sau cùng đua xe.

Theo nội dung đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, người phụ nữ nêu trên nói lớn vào loa cầm tay: "Đua xe nhé, công an ngủ hết rồi, tí đi đua xe nhá...". Đám đông phía sau hô hào cổ vũ.

Công an phường Kim Liên đang củng cố tài liệu để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.