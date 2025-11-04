Người phụ nữ bị nợ xấu 2,1 tỷ đồng dù chưa từng vay tiền, ngân hàng khẳng định: “Chị phải trả số tiền này”

Năm 2022, chị Lý (49 tuổi, Trung Quốc) trở về nước gặp người thân sau thời gian công tác ở nước ngoài. Tưởng rằng đây sẽ là khoảng thời gian nghỉ ngơi đáng giá sau những ngày xa quê. Song thực tế mọi chuyện lại hoàn toàn trái ngược. Hàng loạt rắc rối xảy ra ngay sau đó khiến chị vô cùng ngỡ ngàng.

Theo đó, sau khoảng 3 ngày trở về nước, chị Lý bất ngờ nhận được thông báo của ngân hàng địa phương cho biết chị có khoản nợ trị giá 600.000 NDT (khoảng 2,1 tỷ đồng) đã quá hạn, trở thành nợ xấu.

Thông báo này khiến chị Lý vô cùng bối rối. Bởi chị luôn quản lý tài chính cẩn thận và chưa từng ký vào bất kỳ hợp đồng vay vốn nào.

“Tôi cảm thấy trời đất như sụp đổ. Tôi không hiểu sao mình lại có nợ xấu trong khi chưa từng vay tiền” - Chị Lý nói.

Để làm rõ sự việc, nơi đầu tiên chị Lý đến khi về nước là ngân hàng. Các tài liệu do ngân hàng cung cấp bao gồm bản sao căn cước và hợp đồng vay đều mang tên và hình ảnh của chị. Tuy nhiên chị nhanh chóng nhận ra chữ ký trên hợp đồng không phải của mình. Nghi ngờ có sự gian lận, chị quyết định điều tra sâu hơn.

Ảnh minh họa

Sau khi phối hợp cùng với cảnh sát địa phương và ngân hàng kiểm tra các bằng chứng và đối chiếu thông tin, chị Lý phát hiện người đứng sau vụ việc chính là em gái sinh đôi của mình. Do có ngoại hình gần như giống hệt, người này đã làm giả thẻ căn cước của chị gái để giả danh. Sau đó, cô thực hiện các thủ tục vay tiền tại ngân hàng một cách bình thường. Thậm chí, người này còn vượt qua các bước xác minh danh tính, bao gồm cả công nghệ nhận diện khuôn mặt, vốn được sử dụng rộng rãi trong các giao dịch ngân hàng tại Trung Quốc.

Khi bị chị Lý đối chất, ban đầu người em gái phủ nhận mọi cáo buộc. Tuy nhiên, trước các bằng chứng không thể chối cãi từ ngân hàng, cuối cùng cô đã thừa nhận hành vi của mình.

Người em cho biết bản thân rơi vào tình trạng nợ nần do kinh doanh thất bại. Sau khi mang nhiều khoản nợ và không thể chi trả và không ai cứu giúp, cô quyết định sử dụng danh tính của chị gái để vay tiền, với ý định trả nợ trước khi bị phát hiện.

“Tôi không còn cách nào khác. Tôi nghĩ mình có thể giải quyết mọi chuyện trước khi bị phát hiện” - Em gái của chị Lý thừa nhận.

Theo luật, hành vi giả danh để vay tiền có thể bị xem là lừa đảo, gian lận tài chính, vi phạm Điều 266 của Bộ Luật Hình sư Trung Quốc. Với tội danh này, đối tượng có thể chịu mức phạt lên đến 7 năm tù tùy vào từng mức độ nghiêm trọng.

Sau khi sự việc đã rõ ràng trắng đen, ngân hàng yêu cầu gia đình chị Lý nhanh chóng hoàn trả số nợ trên. Tuy nhiên cô em gái cho biết hiện không có khả năng chi trả vào thời điểm đó. Trước phản ứng này, ngân hàng cho biết nếu em gái không thể thể chi trả, chị Lý nên trợ giúp. Bởi nếu không ngân hàng có quyền khởi kiện vụ việc ra tòa án địa phương.

Vì thương em và để tránh có những rắc rối tiếp theo, chị Lý đã nhanh chóng gom góp toàn bộ tiền tiết kiệm của mình để thanh toán toàn bộ khoản tiền trên.

Vụ việc của chị Lý là một lời cảnh báo về tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân trong thời đại số. Các chuyên gia tài chính Trung quốc khuyến cáo mọi người cần lưu trữ cẩn thận các giấy tờ tùy thân như thẻ căn cước, không chia sẻ thông tin cá nhân một cách tùy tiện, và thường xuyên kiểm tra tình trạng tín dụng của mình để tránh vướng vào những rắc rối không hay.