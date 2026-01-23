Người phụ nữ bị nhốt như nô lệ 25 năm trong căn phòng bẩn thỉu, manh mối giải cứu chính là mẩu giấy

Mới đây, một đoạn video từ camera gắn trên người cảnh sát Anh vừa được công bố đã phơi bày sự thật rùng rợn bên trong một căn nhà ở Tewkesbury, Gloucestershire – nơi một người phụ nữ dễ tổn thương bị giam giữ và bóc lột như nô lệ suốt hơn 25 năm.

Nhân vật trung tâm của vụ án là Amanda Wixon, 56 tuổi, mẹ của 10 người con, bị hàng xóm gọi là “mụ phù thủy”. Theo điều tra, vào năm 1996, Wixon đồng ý cho một thiếu nữ 14 tuổi sau này được gọi là K ở nhờ vài ngày với lý do giúp đỡ gia đình. Tuy nhiên, kỳ nghỉ ngắn đó đã biến thành chuỗi ngày bị giam cầm, kiểm soát và hành hạ kéo dài hơn hai thập kỷ.

Nạn nhân bị bắt làm nô lệ trong nhiều năm

K bị buộc phải làm việc nhà liên tục, chăm sóc con cái và thú cưng cho Wixon, trong khi bị cấm tự do đi lại, không được chăm sóc y tế, không được tự lấy thức ăn hay thậm chí sử dụng ấm đun nước. Nạn nhân khai rằng cô chỉ được ăn đồ thừa mỗi ngày một lần và từng nhiều lần bị đánh đập, xô ngã cầu thang, siết cổ, thậm chí bị ấn đầu xuống bồn cầu.

Cảnh sát mô tả căn phòng nơi K ngủ giống như một phòng giam ẩm mốc với chăn ga bẩn thỉu, tường chưa sơn và mùi hôi nồng nặc. Trong đoạn phim, một sĩ quan không giấu nổi sự bàng hoàng khi thốt lên: “Giường chiếu bẩn kinh khủng”. Dưới chiếc gối, họ phát hiện một mảnh giấy nhỏ ghi nguệch ngoạc các số điện thoại, manh mối cầu cứu duy nhất mà nạn nhân giấu kín trong nhiều năm.

Hình ảnh căn phòng ẩm thấp tồi tàn

Theo hồ sơ tòa án, K gần như “biến mất khỏi xã hội” kể từ cuối những năm 1990. Không có bất kỳ hồ sơ y tế hay nha khoa nào trong suốt hơn 20 năm. Nạn nhân cho biết lần cuối cùng cô được tắm là hơn một năm trước khi được giải cứu.

Chuỗi ngày địa ngục chỉ chấm dứt vào năm 2021, khi K bí mật sử dụng một chiếc điện thoại giấu kín để liên lạc với người thân cầu cứu. Khi cảnh sát ập vào, họ phát hiện người phụ nữ khoảng ngoài 40 tuổi trong tình trạng suy dinh dưỡng, đầy vết bầm tím và mất gần như toàn bộ răng.

Căn phòng ngủ ẩm thấp với ga trải giường và nệm bẩn thỉu nơi nạn nhân ở trong suốt 25 năm.

Tại Tòa án Hoàng gia Gloucester, công tố viên gọi đây là một vụ “nô lệ gia đình” trong đó nạn nhân bị kiểm soát hoàn toàn, bị ép quỳ lau sàn đến chai cả mắt cá chân và sống trong nỗi sợ hãi kéo dài.

Dù luật sư bào chữa cho rằng các cáo buộc đã bị phóng đại, bồi thẩm đoàn vẫn kết luận Wixon phạm nhiều tội danh nghiêm trọng, bao gồm giam giữ trái phép, ép buộc lao động và hành hung gây thương tích nặng. Đáng chú ý, bị cáo không tỏ ra hối hận và từ chối xin lỗi nạn nhân.

Wixon bị kết tội hai tội danh ép buộc người khác lao động cưỡng bức, một tội danh giam giữ trái phép và ba tội danh hành hung gây thương tích nghiêm trọng.

Sau khi được giải cứu, K đã dần hồi phục cả thể chất lẫn tinh thần. Cô được lắp răng giả, bắt đầu học lại các lớp tiếng Anh, Toán và tham gia các hoạt động thể thao. Các nhân viên xã hội cho biết, lần đầu tiên sau nhiều năm, K được sống đúng nghĩa như một con người.

Nguồn: Daily Mail