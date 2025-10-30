Theo tờ Hankyung, một người phụ nữ Hàn Quốc khoảng 50 tuổi bị lừa tổng cộng 500 triệu won (khoảng 10 tỷ đồng) bởi một nhóm lừa đảo giả mạo tài tử Lee Jung Jae (nam chính trong bộ phim nổi tiếng toàn cầu Squid Game). Nhóm này sử dụng ảnh selfie AI tạo ra, dùng giấy tờ tùy thân giả để thực hiện màn kịch tinh vi suốt 6 tháng.

Người phụ này đang sống tại thành phố Miryang, tỉnh Nam Gyeongsang. Mọi thứ bắt đầu từ một tin nhắn tưởng như vô hại: “Đây là diễn viên Lee Jung-jae. Tôi muốn giao lưu với người hâm mộ”.

Tài tử Squid Game "dởm" gửi ảnh CCCD để lấy lòng tin

Tài khoản giả nhanh chóng chiếm được cảm tình của nạn nhân bằng những lời xưng hô ngọt ngào như “em yêu”, “cưng” và chuyển cuộc trò chuyện sang KakaoTalk. Người này nói đang quay phần 3 của Squid Game cho Netflix. Mỗi lần cần củng cố lòng tin, hắn lại gửi hình ảnh thẻ căn cước, bằng lái xe… tất cả đều được tạo ra bằng công nghệ AI.

Trong tâm trạng lâng lâng vì được ngôi sao toàn cầu để mắt tới, người phụ nữ không hề nghi ngờ điều gì khi anh ta liên tục viện cớ khó khăn, mắc kẹt ở sân bay nước ngoài, thiếu tiền về nước, cần chi một số khoản gấp…

“Khi anh ấy nói sẽ hoàn trả ngay khi trở về Hàn, tôi tin hoàn toàn”, nạn nhân kể lại.

Kết quả, nạn nhân đã chuyển cho đối tượng lừa đảo hơn 500 triệu won. Đỉnh điểm là khoản gần 200 triệu đồng để mua vé VIP gặp mặt. Ban đầu người phụ nữ từ chối, nói rằng không muốn bỏ tiền chỉ để gặp người nổi tiếng. Song kẻ giả danh Lee Jung Jae tiếp tục thuyết phục rằng nếu gặp nhau, anh ta sẽ hoàn trả mọi chi phí. Kết quả, không hề có cuộc gặp mặt nào diễn ra.

Trước sự việc quá mức nghiêm trọng và gây xôn xao khắp cả nước, ngày 22/10, công ty quản lý của Lee Jung Jae ra cảnh báo: "Chúng tôi xác nhận gần đây đã xảy ra hành vi phạm pháp, trong đó một số đối tượng đã mạo danh nghệ sĩ để yêu cầu chuyển tiền và trục lợi bất chính.

Chúng tôi xin khẳng định rằng Lee Jung Jae không bao giờ yêu cầu bất kỳ khoản tiền, chuyển khoản, hoặc hỗ trợ tài chính nào dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu nhận tin nhắn có nội dung như vậy, xin đừng phản hồi và hãy lập tức cảnh giác để tránh trở thành nạn nhân".

Hiện cảnh sát xác định đây là lừa đảo tình cảm nhưng danh tính thủ phạm vẫn là ẩn số.

Các chuyên gia cảnh báo hình ảnh và giọng nói tạo bằng AI khiến việc nhận diện thật – giả trở nên khó hơn bao giờ hết.

“Những kẻ lừa đảo đánh trúng khát khao được yêu và được công nhận, đặc biệt ở những người cô đơn”, chuyên gia an ninh mạng nhận định.

Chính vì thế, cơ hội lấy lại tiền của nạn nhân gần như bằng không. Và đây không phải trường hợp cá biệt. Chỉ vài tháng trước, một phụ nữ Pháp cũng bị lừa 850.000 USD bởi kẻ mạo danh tài tử Brad Pitt.

Kẻ mạo danh gửi ảnh đang bị mắc kẹt tại sân bay để yêu cầu nạn nhân gửi tiền cứu trợ

Năm 2024, một người Hàn khác đã bị lừa 70 triệu won sau khi tin rằng mình đang trò chuyện với Elon Musk.

Dấu hiệu nhận biết kẻ lừa đảo

- Nhắn tin thân mật quá nhanh, kêu gọi giữ bí mật

- Viện cớ khó khăn tài chính, nhờ chuyển tiền

- Gửi ảnh/giấy tờ có vẻ thật nhưng không thể xác minh

- Luôn trì hoãn gặp mặt trực tiếp

- Tạo cảm giác tội lỗi nếu bạn từ chối giúp đỡ

Theo thống kê từ Korea University, trong 280 vụ báo cáo liên quan đến lừa đảo tình cảm trong nửa đầu năm 2023 có đến 71,4% nạn nhân là nữ.

Phần lớn các nạn nhân ở độ tuổi từ 20 đến 30, với thiệt hại trung bình hơn 600 triệu won mỗi tháng. Hình thức lừa đảo phổ biến nhất là đổi tiền (55,4%), giả danh thanh toán hộ chi phí (37,1%) và đầu tư tiền ảo (7,5%). Các nền tảng mà tội phạm thường tiếp cận nạn nhân là Instagram (27,7%), ứng dụng hẹn hò Wippy (14%) và Tinder (7%).

