Người phụ nữ bị gã đàn ông đá vào mặt khi đang trông con

MINH TUỆ |

Công an phường Đại Thanh (Hà Nội) đang xác minh vụ việc người phụ nữ bị gã đàn ông đá vào mặt khi đang trông con nhỏ.

Ngày 15/4, Công an xã Đại Thanh, TP Hà Nội xác minh, điều tra vụ gã đàn ông hành hung người phụ nữ xảy ra trên địa bàn.

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h50 ngày 14/4. Theo đơn tố cáo của anh N.H.A., vào thời điểm trên, vợ anh là chị L.T.B.T. đang trông hai con nhỏ tại cửa hàng của gia đình. Lúc này, một nam giới bất ngờ lao vào nhà với thái độ hung hãn rồi đá vào mặt chị T., trước mặt 2 cháu bé.

Cú đá mạnh khiến nạn nhân ngã ngửa, va đập vùng lưng xuống nền nhà cứng.

Người phụ nữ bị hành hung khi trông con: Vụ việc gây phẫn nộ tại Hà Nội - Ảnh 1.

Gã đàn ông mặc áo cam đá vào mặt người phụ nữ đang trông 2 con nhỏ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, sưng phù vùng mặt.

Công an xã Đại Thanh đã tiếp nhận đơn trình báo, đồng thời khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Mới đây, tại Gia Lai xảy ra vụ việc người phụ nữ lớn tuổi bị một người đàn ông chửi bới và hành hung tại quán ăn vỉa hè, khiến dư luận bức xúc.

Cụ thể, khoảng 4h40 ngày 7/4, Nguyễn Văn Ý (SN 1991, trú khu phố 33, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) cùng 2 người bạn đi ăn bánh bèo trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn Nam do bà T.T.L. (SN 1966) trú phường Quy Nhơn Nam làm chủ quán.

Tại đây, giữa Ý và bà L. xảy ra tranh cãi về việc mua bán bánh bèo nên Ý chửi bới, dùng dao hăm dọa, ném ghế nhựa và đánh vào đầu và mặt của bà L. gây thương tích. Khi con trai bà L. đến, Ý rượt đuổi đánh nhau với con trai bà L.

Ngày 8/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Ý để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

