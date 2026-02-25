HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Người phụ nữ bị đánh ngã gục xuống đường: Triệu tập 2 cô gái trẻ liên quan

Như Quỳnh |

Cơ quan công an đã triệu tập 2 cô gái trẻ do có liên quan đến vụ đánh người phụ nữ gục xuống đường gây xôn xao dư luận.

Ngày 25-2, Công an xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh cho biết khoảng 14 giờ ngày 23-2, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Ngọc Thiện phát hiện tài khoản Facebook "Bắc Ninh mới" đăng tải clip 1 người phụ nữ bị nhóm đối tượng nữ đánh gây thương tích trên đường.

Triệu tập 2 cô gái trẻ liên quan vụ đánh người phụ nữ gục xuống đường tại Bắc Ninh - Ảnh 1.

Công an làm việc với một người liên quan. Ảnh: Công an cung cấp

Công an xã Ngọc Thiện đã khẩn trương vào cuộc xác minh. Đến 17 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là chị N.T.P. (SN 2007, trú tại thôn Giếng, xã Ngọc Thiện).

Hai đối tượng thực hiện hành vi hành hung gồm Đ.T.T. (SN 2009, trú tại xã Mỹ Thái) và N.T.N. (SN 2006, trú tại phường Tự Lạn).

Công an phường Ngọc Thiện đã triệu tập 2 người phụ nữ trên đến làm việc.

Tại cơ quan công an, T. và N. đã thừa nhận hành vi vi phạm và nhận thức rõ sai lầm của mình.

Hiện, Công an xã Ngọc Thiện đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm hành vi của hai đối tượng theo quy định.

