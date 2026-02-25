Ngày 25-2, tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang thụ lý vụ việc đối tượng H Bliêk Êban (SN 1993, nhân viên tạp vụ tại Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột) có hành vi dùng dao đâm anh N.C.T. (SN 2002, sinh viên của trường này) nhằm quỵt nợ.

Đối tượng H Bliêk Êban

Theo kết quả điều tra ban đầu, do có quen biết nên từ năm 2019 đến tháng 11-2025, anh T. nhiều lần cho H Bliêk Êban vay tổng số 12 triệu đồng và 20 chỉ vàng PNJ.

Trong quá trình vay mượn, hai bên có lập hợp đồng thỏa thuận. Theo đó, nếu H Bliêk Êban không trả nợ sẽ chuyển nhượng một thửa đất đứng tên cha mẹ cho anh T. để trừ nợ.

Con dao mà đối tượng H Bliêk Êban dùng tấn công anh N.C.T.

Tuy nhiên, H Bliêk Êban không thực hiện nghĩa vụ trả nợ như cam kết.

Anh T. nhiều lần gọi điện, nhắn tin yêu cầu thanh toán và cho biết sẽ mang hợp đồng vay mượn đến gặp cha mẹ H Bliêk Êban để làm việc.

Lo sợ gia đình biết chuyện nợ nần, H Bliêk Êban nảy sinh ý định tấn công anh T. nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ.

Khoảng 11 giờ ngày 7-2, H Bliêk Êban mang theo một con dao hẹn gặp anh T. tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Hữu Thấu (phường Buôn Ma Thuột) để nói chuyện nợ nần.

Do nhà nghỉ này hết phòng, anh T. chở H Bliêk Êban đến nhà nghỉ gần đó. Khi đi, anh T. rủ thêm một người bạn đi cùng và chờ tại sảnh.

Tại phòng nghỉ, H Bliêk Êban bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát về phía vùng cổ và đầu của anh T. khi nạn nhân đang mở cửa ra ngoài.

Nhờ phản xạ tránh né kịp thời, các nhát dao chỉ trượt qua vùng cổ và đầu của anh T.

Sau đó, anh T. đẩy ngã đối tượng và tri hô, cùng mọi người khống chế, bàn giao H Bliêk Êban cho cơ quan công an.