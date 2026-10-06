Người phụ nữ bị chồng đánh đập ngoài đường lúc 1 giờ sáng: Hé lộ nguồn cơn

Người đàn ông túm tóc, đá liên tiếp vào mặt khiến vợ gục xuống đường.

Mới đây, mạng xã hội bức xúc khi xem đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ trẻ bị một người đàn ông hành hung ngoài đường. Trong đoạn clip, người đàn ông túm tóc, đá liên tiếp vào mặt người phụ nữ. Khi người phụ nữ đã gục xuống vỉa hè, người này vẫn dùng chân đá liên tiếp vào người nạn nhân.

Sự việc xảy ra vào khoảng 1 giờ ngày 6/10, một phần diễn biến được camera an ninh ghi lại.

Liên quan đến sự việc, theo nguồn tin trên báo Thanh Niên, qua xác minh ban đầu, người phụ nữ trong clip là chị L.T.Y.N. (24 tuổi), còn người đàn ông là T.V.L. (28 tuổi). Cả 2 là vợ chồng, cùng trú tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Chị N. bị chồng đánh gục xuống đường. (Ảnh: Cắt từ clip)

Theo trình bày của chị N., tối ngày 5/10, vợ chồng chị đi ăn tại một quán nhậu. Khoảng 0 giờ 10 phút ngày 6/10, giữa họ xảy ra cãi vã nên anh L. bỏ về phòng trọ trên đường Thành Thái (phường Quy Nhơn Nam).

Khi chị N. về phòng trọ, gọi cửa nhưng anh L. không mở. Đến gần 1 giờ ngày 6/10, chị N. đang đi bộ về nhà mẹ ruột trên đường Hoàng Văn Thụ (đoạn thuộc phường Quy Nhơn Nam) thì bị chồng đuổi theo. Cả 2 xảy ra xô xát và anh L. đã có hành vi đánh, đá chị N.

Vụ việc được tổ công tác Công an phường Quy Nhơn Nam phát hiện trong lúc tuần tra. Sau đó, đôi vợ chồng được mời về trụ sở làm việc.

Thông tin trên báo Dân Việt cho biết thêm, qua ghi nhận ban đầu, chị N. bị bầm đỏ vùng 2 mắt và trầy xước vùng trán. Vụ việc hiện đang được Công an phường Quy Nhơn Nam tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.